Количество ДТП возросло на 9,8% с начала 2023 года в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – С начала года в Астане возросло на 9,8% количество ДТП. Об этом сообщил начальник Управления местной полицейской службы департамента полиции города Астаны Арман Айтмагамбетов на брифинге столичной Службы региональных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Количество дорожно-транспортных происшествий в столице возросло на 9,8%. На состояние аварийности влияют следующие факторы. Ежесуточно в город въезжает до 55 тысяч единиц автотранспорта. Зафиксировано передвижение по городу около 20 тысяч единиц автотранспорта из ближнего зарубежья. Увеличилось количество зарегистрированного автотранспорта на 75 997 единиц. Для информации: в 2018 году было 344 146 единиц, сейчас это количество возросло до 420 143 единиц», – сказал А.Айтмагамбетов.

По его словам, в настоящее время в столице курсирует 1 123 маршрутных автобуса. Пассажиропоток общественного транспорта сегодня составляет до 500 тысяч человек в сутки. Личная недисциплинированность водителей и пешеходов также отражается на безопасности дорожного движения. Каждое четвертое ДТП совершается по вине пешеходов.

А.Айтмагамбетов отметил, что за истекший период с начала 2023 года сотрудниками полиции выявлено более 100 тысяч нарушений правил дорожного движения в столице. При этом, анализ случившихся с начала года ДТП выявил, что более половины происшествий с травматизмом детей произошли при переходе проезжей части в неустановленных местах и на запрещающий сигнал светофора.

С целью профилактики травматизма детей на дорогах, в сентябре будет проводиться ежегодное оперативно-профилактическое мероприятие «Внимание – дети!». Сотрудники полиции рекомендуют родителям изучить с ребенком собственный безопасный маршрут из дома в школу и обратно. Особое внимание следует уделять правильному переходу через проезжую часть, неосвещенным участкам дворов.