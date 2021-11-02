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    Количество ДТП возросло из-за погодных условий в Нур-Султане

    2 Ноября 2021, 17:23

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Нур-Султана предупреждают водителей быть внимательными на дорогах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции города Нур-Султан.

    Как сообщил начальник Управления местной полицейской службы Департамента полиции Нур-Султана Арман Айтмагамбетов, с 7:00 утра в столице зарегистрировано 70 дорожно-транспортных происшествий.

    В связи с погодными условиями и выпадением осадков Департамент полиции Нур-Султана обращается к водителям с просьбой быть максимально внимательными и осторожными во время движения, неукоснительно соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию, правила маневрирования и боковой интервал.

    «Наиболее опасным для водителей является мокрый асфальт. Дорожное полотно скользкое, к тому же начались ночные заморозки. Эти условия в совокупности способствуют увеличению тормозного пути транспортных средств. В целях безопасного движения на дорогах, столичные полицейские рекомендуют владельцам автотранспортных средств заменить летние шины на зимние. Предельно внимательными нужно быть и пешеходам», - предупредили в департаменте полиции.

    Напомним, под влиянием фронтальных разделов на большей части республики сохраняется неустойчивый характер погоды, где пройдут осадки, днем на востоке – сильные осадки (дождь, снег), лишь западные и южные регионы страны будут под влиянием поля повышенного давления, с чем сохранится погода без осадков. На большей части республики ожидаются туманы, усиление ветра, на севере, востоке и центре страны – гололед.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Астана ДТП Транспорт Безопасность Видео МВД РК Погода
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