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    Количество ДТП в Казахстане возросло на 8,9 %

    19 Октября 2022, 15:44

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане за 9 месяцев 2022 года совершено порядка 10,2 тыс. аварий, в результате которых пострадали более 15 тыс. человек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры РК.

    По данным ведомства, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года рост дорожно-транспортных происшествий составил 8,9%.

    Погибли 1,7 тыс . человек (рост на 21%), из них 181 - несовершеннолетние дети, 457 - женщины и 1 258 - мужчины.

    Доля несовершеннолетних среди пострадавших в ДТП составляет 19,9% (3 007). В основном они пострадали по причине наезда автотранспорных средств.

    Произошло 532 ДТП с участием 542 единиц общественного транспорта, в которых погибли 70 и ранены 783 человека (за прошлый год 436 ДТП с 446 ед., где погиб 61 и ранены 590 человек).

    Анализ данных свидетельствует, что более 86,6% ДТП происходят по вине водителей ( 8 886 , в 2021 году – 7 726), из которых 363 (414) находились в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

    Среди пострадавших в дорожных авариях больше всего люди в возрасте от 30 до 39 лет – 2 947 , а также молодежь в возрасте от 21 до 29 лет – 2 953 .

    В основной своей массе виновники ДТП люди в возрасте от 30 до 39 лет – 2 616, а также молодежь в возрасте от 21 до 29 лет – 2 395. Пожилые в возрасте от 60 и выше - 670.

    Большую часть или 7 471 (6 375) дорожная авария совершена в населенных пунктах, 1 918 (1 702) - зарегистрированы на трассах международного, республиканского значения, 869 (870) - на дорогах областного, районного значения.

    Наибольшее число дорожных происшествий совершено в понедельник – 1 567, субботу - 1 538 и во вторник – 1 493, а также днем – 6 253, ночью – 1 157 и в сумерки - 1 662.

    Больше всего ДТП совершается на сухой дороге – 7 864, мокрой – 674, заснеженной – 309, обледеневшей – 115.

    Как и прежде, наибольшее число аварий случается на дорогах г.Алматы – 2 620 , самый высокий показатель смертности установлен в Алматинской области, где погибли 327 человек. В столице зафиксировано 495 ДТП.

    Меньше всего ДТП зарегистрировано на дорогах Северо-Казахстанской области – 221 и Шымкента -217.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    ДТП Происшествия Статистика
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