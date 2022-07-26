Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Количество ДТП со смертельным исходом снизилось в Китае почти на 60%

    26 Июля 2022, 06:31

    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Количество дорожно-транспортных происшествий с жертвами по вине нетрезвых водителей сократилось в десятки тысяч раз после введения в 2011 году в Китае уголовной ответственности за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Об этом в ходе брифинга заявил начальник управления по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства общественной безопасности (МОБ) КНР Ли Цзянпин, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам Ли Цзянпина, число ДТП, в которых погибло от трех и более человек, снизилось почти на 60% по сравнению с 2012 годом.

    Данная динамика наблюдается на фоне того, что за последние 10 лет количество моторных транспортных средств выросло на 89%, а число водителей увеличилось на 123%.

    По данным министерства, большинство владельцев автомобилей предпочитают пользоваться услугой «трезвый водитель» после употребления алкоголя, при этом количество заказов на такую услугу составляет в среднем 200 млн в год.

    В 2011 году в Китае ввели уголовную ответственность за вождение в нетрезвом виде.

    Автор:

    Руслан Сулейменов

    ДТП Китай Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
    Землетрясение в Китае зафиксировали казахстанские сейсмологи
    В Китае на школьников одевают «ободки верности» - фейк
    Касым-Жомарт Токаев поздравил Си Цзиньпина с 70-летием
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
    3 Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области
    4 41 человек погиб, восемь ранены при нападении на школу в Уганде
    5 Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи