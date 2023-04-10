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    Количество ДТП снизилось в Алматинской области

    10 Апреля 2023, 15:07

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - С начала года в Алматинской области произошло 231 дорожно-транспортное происшествие, это на 33% ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Заместитель начальника областной прокуратуры Бауыржан Бимолданов на брифинге сообщил, что в регионе продолжается реализация проекта «Безопасность дорожного движения».

    «Согласно статистическим данным в текущем году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на дорогах области наблюдается снижение количества ДТП на 33%, всего 231 происшествие (в 2022 году - 347), пострадавших на 41% или 340 человек (в прошлом году - 584), раненых на 46% - 276 человек (в 2022 году - 519), погибших на 32% или 44 человека (в 2022 году - 65)», - проинформировал спикер.

    За три месяца мобильными группами осуществлено 38 выездов, выявлено 249 нарушений безопасности дорожного движения, устранено - 43.

    «С приходом весны устанавливаются светофоры, дорожные знаки, освещение, наносятся разметки, ремонтируются дорожные покрытия. По выявленным нарушениям 3 должностных лица АО «НК «КазАвтоЖол» привлечены к дисциплинарной ответственности, а также Дирекция платных автомобильных дорог АО «НК «КазАвтоЖол» и ТОО «Казахавтодор» к административной ответственности по части 1 статьи 631 КоАП (Невыполнение требований по производству работ на дорогах, содержанию дорог, железнодорожных переездов и других дорожных сооружений)», - добавил спикер.

    Кроме того, в рамках проекта прокуратурой совместно с дорожной полицией осуществлено 34 рейдовых мероприятия, по результатам к административной ответственности привлечено 1290 лиц, в том числе 34 за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

    «К примеру, в Енбекшиказахском и Жамбылском районах выявлены факты развозки детей на неприспособленных автотранспортных средствах, без медосвидетельствования водителей. В Райымбекском, Жамбылском, Уйгурском районах снабдили крупнорогатый скот светоотражающими лентами. Параллельно ведется работа по популяризации соблюдения правил дорожного движения, в СМИ и социальных сетях опубликовано более 30 материалов, на дорогах установлены баннеры с призывом не нарушать правила дорожного движения. Работа в данном направлении продолжается», - отметил Бауыржан Бимолданов.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область ДТП
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