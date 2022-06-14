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    Количество ДТП с участием самокатов растет в Казахстане

    14 Июня 2022, 13:09

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Жандос Мураталиев озвучил статистику ДТП с участием самокатов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В 2021 году произошло 68 ДТП с участием самокатов, один человек погиб, 71 пострадали. Если мы действительно внесем данные самокаты как транспортное средство, мы сможем вносить изменения в закон о дорожном движении, в правила дорожного движения, и предусмотреть ответственность в КоАП. Пока люди на самокатах передвигаются на общих основаниях, как иные участники дорожного движения», - сказал Жандос Мураталиев в РГП «Казахстанский институт стандартизации и метрологии» перед обсуждением проекта.

    По его словам, количество ДТП с участием самокатов растет. Представитель МВД объясняет этот факт ростом количества самокатов в стране.

    «В этом году произошло 41 ДТП с участием самокатов. Количество самокатов растет, соответственно растет и количество ДТП с их участием. Больше всего ДТП с участием самокатов приходится на тот город, где их чаще используют – это Алматы. Там и количество населения больше», - заключил Ж. Мураталиев.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    ДТП Транспорт МВД РК
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