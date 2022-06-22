Количество ДТП на трассах Жамбылской области выросло на 28,9%

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Ростом дорожно-транспортных происшествий в Жамбылской области обеспокоены местные и правоохранительные органы региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации первого заместителя начальника департамента полиции Жамбылской области Ербола Тайбекова, большинство аварий происходит из-за низкой дисциплины участников дорожного движения.

«Для предупреждения дорожно-транспортных происшествий увеличено количество автопатрулей в городе Таразе с 50 до 62, а на трассах республиканского значения - с 54 до 64. Значительно вырос транзитный поток на трассах Жамбылской области. Если за 5 месяцев прошлого года через область проезжало 9 тыс. машин в сутки, сегодня же их число увеличилось до 43 тыс. Как показывает анализ, ДТП в основном происходят ночью», - сообщил он.

По словам спикера, в ходе обследования автомобильных дорог выявлено 8 336 нарушений. За неудовлетворительное содержание дорог 137 должностных лиц привлечено к административной ответственности.

На совещании в облакимате с участием главы жамбылского региона Нуржана Нуржигитова нарекания прозвучали в адрес инспекции транспортного контроля по Жамбылской области, регионального филиала АО «НК «КазАвтоЖол», управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

«Плохое состояние дорог также является одной из причин ДТП, - заметил глава региона. - Ни одно из ответственных ведомств в полной мере не занимается работой по обеспечению контроля и мониторинга качества дорог. К примеру, отремонтировали капитально участок дороги. Через год на этом же участке проводят ямочный ремонт. Почему вы это допускаете? Почему даете второй шанс недобросовестным подрядчикам? Не справляются с работой, не давайте им больше проектов. Необходимо усилить патрулирование на дорогах, организовать работу в двухсменном режиме», - сказал аким области.

По данным статистики, за пять месяцев 2022 года, в сравнении с аналогичным периодом 2021 года, количество ДТП на трассах Жамбылской области увеличилось на 28,9%.

Ранее сообщалось, крупное дорожно-транспортное происшествие зарегистрировано 15 июня на 544 км автодороги республиканского значения Западная Европа – Западный Китай. Произошло самовозгорание прицепа грузовой автомашины «Скания», было остановлено движение из-за сильного пожара. После столкновения произошло возгорание четырех автомашин. В результате ДТП один человек скончался, девять человек с различными травмами доставлены в городскую больницу Тараза.