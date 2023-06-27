Количество детдомов снизилось в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По информации Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК, за последние 10 лет количество детских домов и их воспитанников снизилось в 2 раза, передает МИА «Казинформ».

По поручению Главы государства детские дома трансформированы в центры поддержки детей. Правительством разработаны законодательные нормы по внедрению института приемных профессиональных семей, что позволит охватить семейной заботой еще больше детей.

Семейное устройство детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, является одним из приоритетных направлений государственной политики. На сегодняшний день существуют 4 альтернативные формы семейного устройства детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей:

• усыновление;

• опека (попечительство);

• патронат;

• приемная семья.

В настоящее время более 3 тысяч детей воспитываются в 116 интернатных организациях. За последние 10 лет свою семью нашли более 7 тысяч детей.

«На сокращение детских домов способствовали результаты проводимой политики деинституционализации интернатных организаций, введение альтернативных форм семейного устройства, материальная поддержка семей, воспитывающих детей-сирот», – отметила председатель Комитета по охране прав детей Насымжан Оспанова.

Кроме того, каждому ребенку, оставшемуся без попечения родителей, предоставляются гранты на обучение в колледжах и высших учебных заведениях, выплачивается стипендия, они имеют преимущественное право при трудоустройстве.