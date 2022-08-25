Количество частных школ в Казахстане увеличилось в три раза - министр просвещения

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Министр просвещения Асхат Аймагамбетов заявил, что в Казахстане растет количество частных школ. По словам главы ведомства, их необходимо развивать, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас за последние три года количество частных школ увеличилось в три раза. Это много или мало? Я считаю, что нам надо работать еще более активнее, частные школы необходимо развивать», - сказал министр в ходе образовательного форума в Алматы.

Асхат Аймагамбетов заявил, что сейчас частные школы сталкиваются с тремя вопросами и просят помощи у Министерства.

«Первый - это фонд всеобуча. Многие частные школы не берут дополнительные платы, они функционируют за счет подушевого финансирования. В эти школы ходят также дети, которые могли бы получать помощь государства из фонда всеобуча. И это является преградой для того, чтобы эти дети ходили в эти школы. Второй - вопрос обеспечения учебниками. Если мы обеспечиваем учебниками детей в государственных школах, почему мы не обеспечиваем их (частные школы - прим.ред.)? Это же наши граждане, наши дети. Третий - это вопросы курсов. Министерство просвещения все эти вопросы слышит. Для того, чтобы инвестиции увеличивались в этот сектор, мы эти вопросы в ближайшее время совместно с акимами регионов будем решать», - отметил министр.

Аким Алматы Ерболат Досаев также считает, что частные школы необходимо развивать.

«Качественный человеческий капитал – это основа любого нашего развития, особенно в области экономики. Вижу тенденции по увеличению развития частных школ …. При этом львиная доля школ – это государственные, и так должно быть. Однако я хочу, чтобы частные школы тоже развивались. В городе Москве треть школ являются частными. Я бы хотел, чтобы такая же статистика была и в нашем мегаполисе», - заявил аким.

Градоначальник добавил, что в этом году в Алматы планируется ввести 18 новых школьных организации, из них шесть - это частные. В общей сложности будет создано около 14 тыс. ученических мест.

«Мы являемся центром притяжения и магнитом для миграции. Приток ежегодно сохраняется 13-14 тыс. детей. Есть желание ввести около 44,5 тыс. мест до конца 2025 года. Я хотел бы максимально поддержать и создать необходимые условия в Алматы для появления новых частных школ на разных принципах. То есть, на принцах государственно-частного партнерства, на вопросах заказа. Для этого возможности есть», - сказал аким.

Глава мегаполиса также заявил, что нужно развивать государственные школы.

«Де-факто, контингент наших детей, которые хотели бы учиться в частных школах, есть. Об этом и учителя знают. У нас есть большие перетоки. Самые высококвалифицированные учителя переходят в частные школы, потому что там условия работы, оплата труда другие. Мы в будущем хотим подтянуть государственные школы. У нас стоит амбициозная задача, что в ближайшее три года, начиная с 2023 по 2025, пробел между этими школами немного снизить и приблизить по качеству образования. Также есть вопросы по инфраструктуре и по условиям труда», - отметил Ерболат Досаев.



