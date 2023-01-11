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    Количество больших торговых центров будут увеличивать в Казахстане

    11 Января 2023, 19:36

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - О сдерживании маржи и торговой наценки намного легче договариваться с цивилизованным бизнесом. Об этом заявил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов по итогам заседания Министерства торговли и интеграции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Что касается модернизации рынков и цивилизованного формата торговли, мы полностью поддерживаем, это очень правильный тезис. О сдерживании маржи и торговой наценки намного легче договариваться с цивилизованным бизнесом. Нам надо стремиться к таким стандартам и довести его до 70 или 80% в торговле, как в соседних странах», - сказал Алихан Смаилов.

    Глава Кабмина подчеркнул, что работа в этом направлении будет проводиться.

    «Самое главное, наверное, надо стимулировать строительство таких торговых площадок от 2 до 3 тысяч квадратных метров в городах и моногородах. Но это не значит, что весь вид деятельности торговли включен в ДКБ (Дорожную карту бизнеса), строительство торговых центров мы включим, возможно. Советуемся с коллегами, чтобы простимулировать именно строительство больших торговых площадок. Потому что широкая линейка продукции позволяет удерживать торговую наценку на относительно низком уровне. Это очень важно с точки зрения сдерживания роста цен на потребительские товары», - пояснил Алихан Смаилов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Экономика Алихан Смаилов
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