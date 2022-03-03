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    Количество больных в стационарах Мангистау снизилось в 4,8 раза

    3 Марта 2022, 14:40

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Количество больных в стационарах Мангистау снизилось в 4,8 раза. Об этом сообщил заместитель руководителя областного управления здравоохранения Аскар Сагимбаев, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам спикера, в стационарах области на 17 февраля лечились 39 человек, на сегодняшний день их количество снизилось до 8 пациентов, т. е. в 4,8 раза.

    «Среди пациентов трое детей. Два пациента дышат с помощью кислорода. Общая койко-наполняемость составляет 4%. Количество реанимационных коек - 26, там в тяжелом состоянии находятся два человека», - проинформировал Аскар Сагимбаев.

    С его слов, всего население обслуживают в 9 инфекционных стационарах на 209 коек.

    Глава управления также рассказал, что в область поставлено 699 685 доз вакцин. Сейчас в употреблении вакцины «Sputnik V», «QazVac», «Синовак вероселл», «CoronaVac», «Pfizer». В области I-ым – компонентом привиты 221 420 (57,0%), II – компонентом - 202 000 (52,0%) человек.

    Автор:

    Аружан Саптарова

    Здравоохранение Мангистауская область Коронавирус в РК Вакцинация
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