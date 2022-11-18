Количество безбилетных пассажиров в автобусах увеличилось в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С начала текущего года выявлено 82 тысячи фактов уклонения от оплаты за проезд в общественном транспорте. Наказаны более 15 тысяч пассажиров. Об этом сообщили в ТОО City Transportation Systems (CTS), передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сообщается, что CTS производит мониторинг качества услуг перевозки пассажиров и багажа, который включает в себя выявление и пресечение нарушений на общественном транспорте, связанных с уклонением от оплаты за проезд.

«С начала текущего года, согласно статистике, выявлено 82 тысячи фактов уклонения от оплаты за проезд в общественном транспорте, из них привлечено к административной ответственности 15 521 пассажир (в 2021 году выявлено 153 тысячи, привлечено 6820), что составляет 127,5% увеличения безбилетного проезда с аналогичным периодом 2021 года», - сообщили в CTS.

В последнее время, как отметили в компании, наблюдается тенденция значительного увеличения безбилетных пассажиров.

«К примеру, в одном автобусе в пути следования от пункта А до пункта В может доходить до 20 пассажиров, уклонившихся от оплаты за проезд. Факт неуплаты за проезд устанавливается исключительно при мониторинге работниками товарищества, то есть, только в ходе отслеживания процесса перевозок, удается выявлять недобросовестных пользователей общественного транспорта», - пояснили в CTS.

Данная тенденция, как отмечается, наносит урон развитию городского общественного транспорта Астаны и требует принятия неотложных мер по пресечению нарушений безбилетного проезда пассажиров.

Ранее в компании сообщалось, что согласно данным замера пассажиропотока, высокая заполняемость (выше 91%) маршрутов, была выявлена на столичных маршрутах 15, 26, 29, 29А, 61, 37, 46, 50, 56, 51.



