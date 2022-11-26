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    Количество автобусов до Медеу увеличили в Алматы

    26 Ноября 2022, 14:41

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы в связи с открытием горнолыжного сезона с 26 ноября усилена работа туристического маршрута №12, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в управлении городской мобильности Алматы, теперь на этом маршруте будут курсировать 20 автобусов в выходные и 16 автобусов в будние дни с интервалом в 10 минут. Маршрут начинает свою работу с железнодорожного вокзала Алматы-2, проходит по проспекту Абылай хана и Абая до высокогорного катка «Медеу».

    Последний автобус с «Медеу» выезжает ночью в 00:30.

    Весной этого года сообщалось, что в Алматы перестали курсировать экспресс-маршруты до Медеу по причине низкого пассажиропотока. Стоимость проезда составляла 200 тенге.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Туризм Транспорт
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