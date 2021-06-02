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    Количество авиарейсов с Турцией могут увеличить в Казахстане

    2 Июня 2021, 13:15

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ближайшее время Казахстан рассматривает возможность расширить авиасообщения с Турцией. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По ависообщениям с Турцией в настоящее время есть 12 традиционных маршрутов: Нур-Султан - Стамбул, Алматы-Стамбул, есть рейсы Туркестан - Стамбул, Шымкент - Стамбул, Алматы - Анталья. Было сокращено 20 маршрутов», - сказал в ходе отчетной встречи перед населением Бейбут Атамкулов.

    Он также отметил, что с наступлением летних отпусков многие казахстанцы традиционно выезжают в Турцию на отдых.

    «С учетом этого мы уже подали на Межведомственную комиссию, с соответствующими органами нашими коллегами из Турецкой республики прорабатываем. Я думаю, что в ближайшее время мы расширим количество рейсов и в первую очередь, это будет Анталия. Мы рассматриваем и в нашей заявке стоит Анталия, чтобы наши граждане смогли уже в июне выезжать. Я думаю, где-то, этот вопрос недели, будет уже расширение», - рассказал Бейбут Атамкулов.

    Ранее министр сообщил о полном восстановлении внутренних рейсов. Международные рейсы возобновлены с 14 странами по 43 маршрутам с частотой 123 рейса в неделю.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Туризм Транспорт Турция Общество
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