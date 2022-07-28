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    Количество авиарейсов между Казахстаном и Турцией увеличится более чем в два раза

    28 Июля 2022, 11:20

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Во исполнение поручений Президента Республики Казахстан по итогам государственного визита в Турцию в мае 2022 года, 27 июля состоялись официальные переговоры авиационных властей Казахстана и Турции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

    Казахстанскую делегацию возглавил председатель Комитета гражданской авиации МИИР РК Талгат Ластаев, турецкую делегацию – генеральный директор авиационных властей Турции Кемаль Юксек. В переговорах приняли участие представители казахстанских авиакомпаний Air Astana и SCAT, а также представители турецких авиакомпаний Turkish Airlines, Pegasus Airlines, Tailwind Airlines, Freebird Airlines.

    По итогам переговоров достигнута договоренность увеличить количество разрешённых рейсов между Казахстаном и Турцией более чем в 2 раза, с 40 до 93 рейсов в неделю с каждой стороны, в том числе с 7 до 14 рейсов по маршруту Нур-Султан – Стамбул, с 13 до 21 рейса в неделю по маршруту Алматы – Стамбул, а также добавлены новые города для полетов на территории обеих стран.

    В целях развития конкуренции и снижения стоимости авиабилетов по инициативе казахстанской стороны установлено обязательное назначение альтернативных вторых авиаперевозчиков на маршрутах между гг. Нур-Султан, Алматы и Стамбул, что расширит возможность выбора между авиакомпаниями для пассажиров.

    Значительное увеличение количества рейсов между странами также будет способствовать удовлетворению растущего транзитного пассажиропотока через авиахабы Казахстана из стран СНГ в Турцию.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Туризм Транспорт Турция МИИР РК Авиация
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