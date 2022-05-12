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    Количество авиарейсов между Казахстаном и Германией увеличится с начала июля

    12 Мая 2022, 13:36

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Между Казахстаном и Германией с начала июля общее количество рейсов составит 15 рейсов в неделю, в том числе, по маршруту Уральск – Франкфурт. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

    В связи с улучшением эпидемиологической ситуации и ослаблением карантинных ограничений, Комитет гражданской авиации МИИР РК работает над восстановлением и увеличением международного авиасообщения.

    С 15 мая авиакомпания «Эйр Астана» планирует увеличить количество рейсов по маршруту Нур-Султан – Франкфурт с 5 до 6 рейсов в неделю, а также с 1 июня – с 6 до 7 рейсов на воздушном судне типа А321LR.

    Кроме того, со 2 июня авиакомпанией Lufthansa планируется увеличение регулярных рейсов по маршруту Франкфурт – Нур-Султан/Алматы с 4 до 5 рейсов в неделю, с 4 июля - до 7 рейсов в неделю на воздушном судне А330/А340.

    Полеты планируется выполнять в соответствии со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и опубликованным на сайте авиакомпании расписанием.

    Увеличение рейсов поспособствует дальнейшему укреплению взаимоотношений между странами, а также развитию туризма.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана Транспорт Германия МИИР РК Авиация
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