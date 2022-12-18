Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 469.93 eur/kzt 496.15

    rub/kzt 7.49 cny/kzt 67.39
Прогноз погоды
Астана-8-10℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Западно-Казахстанская область

    Количество аварий на сетях водоснабжения и водоотведения увеличилось вдвое в Уральске

    18 Декабря 2022, 19:21

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В общем количестве за период 2020 - 2022 годов насчитывается 364 аварии на сетях водоснабжения и водоотведения по области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Mgorod.kz.

    Как сообщил в ходе брифинга заместитель акима ЗКО Темирхан Мендыгалиев, в период 2020 - 2022 годов на сетях теплоснабжения не было зарегистрировано аварийных отключений, но на сетях водоснабжения и водоотведения их было не мало.

    - В общем количестве насчитывается 364 аварии (на сетях водоснабжения – 275, водоотведения - 89). Из них на этот год приходится 143 аварии (в прошлом году их было 157, а в прошлом - 64), - отметил замакима. - Из-за изношенности электролиний также на сетях увеличивается количество отключений. За прошлый год зафиксировано 202 факта, в этом году - 290 аварийных отключений.

    Для устранения аварий на электрических сетях заключены договоры на предоставление специальной техники с разными компаниями. Для устранения аварий на сетях водоснабжения и водоотведения у ТОО «Батыс Су Арнасы» имеются 26 единиц спецтехники. Зимой предприятие дополнительно задействует шесть аварийных машин, пять вакуумных машин и две землеройные машины. Дополнительно в резерве у предприятия находятся четыре единицы дизельной станции.
    Западно-Казахстанская область ЖКХ Регионы Уральск
    Новости по теме
    Новости по теме
    Более четырех тысяч домов подключат к газу в Караганде и Темиртау
    Причину аварии на водопроводе выяснили в Петропавловске
    Более 10 млрд тенге направят на строительство новой магистрали водоснабжения в Алматы
    Популярное
    1 Снег ожидается на большей части Казахстана 18 декабря
    2 Сколько стоит зимний отдых в курортной зоне СКО
    3 Четыре дома культуры построят в самом отдаленном районе Атырауской области
    4 Хорваты победили марокканцев и стали бронзовыми призерами ЧМ-2022
    5 ДТП с детской волейбольной командой в Актюбинской области: ведется расследование
    Новости партнеров