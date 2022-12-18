Количество аварий на сетях водоснабжения и водоотведения увеличилось вдвое в Уральске

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В общем количестве за период 2020 - 2022 годов насчитывается 364 аварии на сетях водоснабжения и водоотведения по области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Mgorod.kz.

Как сообщил в ходе брифинга заместитель акима ЗКО Темирхан Мендыгалиев, в период 2020 - 2022 годов на сетях теплоснабжения не было зарегистрировано аварийных отключений, но на сетях водоснабжения и водоотведения их было не мало.

- В общем количестве насчитывается 364 аварии (на сетях водоснабжения – 275, водоотведения - 89). Из них на этот год приходится 143 аварии (в прошлом году их было 157, а в прошлом - 64), - отметил замакима. - Из-за изношенности электролиний также на сетях увеличивается количество отключений. За прошлый год зафиксировано 202 факта, в этом году - 290 аварийных отключений.

Для устранения аварий на электрических сетях заключены договоры на предоставление специальной техники с разными компаниями. Для устранения аварий на сетях водоснабжения и водоотведения у ТОО «Батыс Су Арнасы» имеются 26 единиц спецтехники. Зимой предприятие дополнительно задействует шесть аварийных машин, пять вакуумных машин и две землеройные машины. Дополнительно в резерве у предприятия находятся четыре единицы дизельной станции.



