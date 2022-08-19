Количество активных волонтеров возросло в 4 раза за последние три года – Маулен Ашимбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев заявил о том, что в современных условиях значение и роль волонтерского движения будут возрастать. По словам спикера, сегодня, как никогда прежде, общество нуждается в распространении правильной системы ценностей и продвижении идеи взаимовыручки и взаимопомощи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил спикер Сената, выступая на Центрально-Азиатском форуме волонтеров, последние несколько лет заставили общество и Правительство по-новому взглянуть на такое социальное движение, как волонтерство. В современных условиях значение и роль волонтерского движения будут возрастать.

«Мир сегодня переживает непростые времена. Люди страдают от различного рода потрясений, катаклизмов, социальных проблем. Сегодня, как никогда прежде, общество нуждается в распространении правильной системы ценностей и продвижении идеи взаимовыручки и взаимопомощи. В нынешнее время многим людям важна поддержка со стороны неравнодушных граждан», - сказал Маулен Ашимбаев.

Спикер Сената подчеркнул, что деятельность волонтеров имеет большое значение с точки зрения развития всех государств, покольку, укрепляя идеологию взаимопомощи, взаимовыручки, ответственности и солидарности, они делают наше общество здоровым и сильным.

«Волонтеры - это люди, которые задают новую модель поведения в обществе. Это модель ответственности и неравнодушия», - отметил Маулен Ашимбаев, добавив, что состояние волонтерства в стране – это показатель зрелости общества.

По словам спикера, на современном этапе в Казахстане многое делается для системной поддержки волонтерского движения.

«Важно, чтобы те, кто готов помогать, имели определенные права и были защищены сами. Благодаря предпринятым мерам за последние три года в Казахстане в 4 раза возросло количество активных волонтеров, в 3 раза - количество волонтерских организаций. Увеличились масштабы реализуемых проектов, действует единая информационная платформа Казахстана», - добавил Маулен Ашимбаев.



