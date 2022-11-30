Количество административных правонарушений в строительстве выросло сразу на 17% за год

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За январь–сентябрь текущего года в стране зарегистрировали 2,9 тыс. административных правонарушений в сфере архитектурной, градостроительной, строительной деятельности и жилищных отношений — сразу на 16,8% больше, чем годом ранее, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ranking.kz.

38,5% всех административных правонарушений в секторе зарегистрировано по статье, касающейся строительства объектов и их комплексов без проектной документации либо по проектной документации, не прошедшей экспертизу в установленном порядке: 1,1 тыс. правонарушений, плюс 15,1% за год.

Далее идут статья об осуществлении строительства без сопровождения технического и авторского надзоров (636 правонарушений, сразу плюс 74,2% за год) и статья о выполнении предпроектных, изыскательских, проектных, строительно-монтажных работ с нарушением требований законодательства РК и государственных нормативов (261 правонарушение, на 3,6% больше, чем годом ранее).

В региональном разрезе 19,5% административных правонарушений в секторе было зарегистрировано в Алматы: 564 случая — на 62,1% больше, чем годом ранее. На второй и третей строчках печального первенства оказались Восточно-Казахстанская область (429 правонарушений, минус 18,1%) и Шымкент (382 правонарушения, годовой рост — в 4,1 раза).

Меньше всего подобных правонарушений зафиксировали в Жетысуской, Кызылординской и Северо-Казахстанской областях. В Абайской и Улытауской областях пока не успели зарегистрировать ни одного случая.

В текущем году из 2,9 тыс. зарегистрированных правонарушений было рассмотрено 2,8 тыс. случаев — на 25,2% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Вынесены постановления о прекращении производства по 64 делам, минус 25,6% за год.

Из оставшихся дел по 46 правонарушениям вынесли постановления о предупреждении, по 2,7 тыс. правонарушений присудили административный штраф.

Тем временем в республике идёт разработка Градостроительного кодекса, в котором, в числе прочего, будут рассмотрены правила проведения общественных слушаний, сообщает МИИР РК. По каждому городу будут созданы функциональные интерактивные карты земельных участков и схемы коммунальных сетей. В связи с этим в земельном кадастре карты участков промышленного назначения будут дополнены актуальными схемами транспортной и коммунальной инфраструктуры. Также следует отметить, что в МИИР РК разработали Стандарт комплексной застройки городов.



