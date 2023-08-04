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    Кольцо с бриллиантом, сумка Луи Вьютон - российских туристов обокрали на 8 млн евро в Барселоне

    4 Августа 2023, 11:38

    МАДРИД. КАЗИНФОРМ - Сотрудники региональной полиции Каталонии (Mossos d'Esquadra) арестовали двух мужчин после сообщения об ограблении российских туристов в аэропорту Барселоны на сумму более 8 миллионов евро (8,75 миллионов долларов США). В полиции подтвердили, что ограбление произошло в среду вечером, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Xinhua.

    Российские туристы находились в момент кражи в зоне регистрации в Терминале 1 аэропорта Эль-Прат в Барселоне.

    По данным полиции, подозреваемые скрылись, прихватив с собой сумочку известного бренда Louis Vuitton, в которой находились драгоценности и дорогие часы. Это ограбление стало крупнейшим такого рода в Испании. В сумке было золотое кольцо весом 47 карат, стоимость которого оценивается более чем в 5 миллионов долларов, и 20 000 евро наличными.

    При обнаружении пропажи туристы немедленно обратились в полицию.

    Записи с камер видеонаблюдения помогли полиции установить подозреваемых в хищении, марку и номер их автомобиля и оперативно задержать злоумышленников. Сумку и ее содержимое вернули хозяевам в течение нескольких часов.

    Автор:

    Жанна Нурмаганбетова

    Туризм Испания Европа Мировые новости
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