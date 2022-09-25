Кокжарская ярмарка прошла в Уилском районе Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В торжественном открытии мероприятия, приуроченного к 155-летию Кокжарской ярмарки, расположенной на Великом Шелковом пути, принял участие аким Актюбинской области Ералы Тугжанов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

«Ярмарка - это не только место торговли, но и место встреч и общения. Только недавно мы были свидетелями возрождения знаменитой ярмарки Жармола в Иргизском районе. Пандемия и январские события стали испытанием для нашей страны, но мы выдержали все трудности благодаря сплоченности и единству. В мире насчитывается более 5 тысяч национальностей и только 195 государств. Нам посчастливилось жить в независимом государстве. Наши предки оставили нам священную землю. Благодаря этому мы возрождаем наше прошлое и прокладываем путь к нашему будущему. Пусть в нашей стране царят мир и спокойствие!», - отметил аким области.

50 домбристов одновременно исполнили кюй на праздничном мероприятии.

На региональный фестиваль жыршы, который проходил в рамках ярмарки, приехали певцы не только из Актобе, но и из соседних Атырауской и Западно-Казахстанской областей. Атмосфера этноаула, также как и концерт «Алтыбақан аясында» подарили гостям ярмарки незабываемые впечатления.

На ярмарке районные товаропроизводители представили свою продукцию по приемлемым ценам.

Кокжарская ярмарка была официально открыта весной 1867 года в Темирском уезде Уральской области. Место проведения ярмарки было перенесено в 1869 году в урочище Баркын у крепости Уил. Ярмарка проводилась два раза в год - с 15 мая по 15 июня и с 15 сентября по 15 октября.



