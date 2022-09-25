Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Актюбинская область

    Кокжарская ярмарка прошла в Уилском районе Актюбинской области

    25 Сентября 2022, 15:40

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В торжественном открытии мероприятия, приуроченного к 155-летию Кокжарской ярмарки, расположенной на Великом Шелковом пути, принял участие аким Актюбинской области Ералы Тугжанов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

    «Ярмарка - это не только место торговли, но и место встреч и общения. Только недавно мы были свидетелями возрождения знаменитой ярмарки Жармола в Иргизском районе. Пандемия и январские события стали испытанием для нашей страны, но мы выдержали все трудности благодаря сплоченности и единству. В мире насчитывается более 5 тысяч национальностей и только 195 государств. Нам посчастливилось жить в независимом государстве. Наши предки оставили нам священную землю. Благодаря этому мы возрождаем наше прошлое и прокладываем путь к нашему будущему. Пусть в нашей стране царят мир и спокойствие!», - отметил аким области.

    50 домбристов одновременно исполнили кюй на праздничном мероприятии.
    На региональный фестиваль жыршы, который проходил в рамках ярмарки, приехали певцы не только из Актобе, но и из соседних Атырауской и Западно-Казахстанской областей. Атмосфера этноаула, также как и концерт «Алтыбақан аясында» подарили гостям ярмарки незабываемые впечатления.

    На ярмарке районные товаропроизводители представили свою продукцию по приемлемым ценам.

    Кокжарская ярмарка была официально открыта весной 1867 года в Темирском уезде Уральской области. Место проведения ярмарки было перенесено в 1869 году в урочище Баркын у крепости Уил. Ярмарка проводилась два раза в год - с 15 мая по 15 июня и с 15 сентября по 15 октября.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Актюбинская область Регионы Ералы Тугжанов
    Новости по теме
    Новости по теме
    В Актюбинской области оператор канализационной насосной станции получила ожог 95% тела
    Сотрудника полиции осудили в Актюбинской области за сбыт психотропных веществ
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    3 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    4 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    5 Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая