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    «Көктем-2022»: Карагандинские спасатели готовятся к паводковому периоду

    4 Марта 2022, 21:12

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области на командно-штабном учении «Көктем-2022» спасатели отрабатывают способы оповещения жителей и органов управления о ЧС, действия всех служб по проведению аварийно-спасательных работ, маршрутов эвакуации населения при паводке и проверяют состояние эвакопунктов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Для превентивных и ликвидационных работ в регионе подготовлено свыше 8 тысяч человек и более 2 400 единиц техники.

    «Выполняются мероприятия по очистке и подготовке арыков, каналов, водопропускных сооружений мостов автомобильных и железнодорожных дорог к пропуску ледохода и паводковых вод, укреплению защитных дамб, плотин и насыпных сооружений. Идут работы по вывозу снега из населённых пунктов, очистке от снега и наледи зданий и сооружений, а также придомовых участков», — сообщили в ДЧС.

    Всего по области запланировано 174 практических мероприятия. Это укрепление защитных валов, вывоз снега, очистка каналов, арыков, водопропускных сооружений, нарезка траншей и др.

    На особый контроль взяты 158 населённых пунктов, находящихся в зоне возможного подтопления, и все гидросооружения.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Паводок МЧС
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