«Көктем-2022»: Карагандинские спасатели готовятся к паводковому периоду

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области на командно-штабном учении «Көктем-2022» спасатели отрабатывают способы оповещения жителей и органов управления о ЧС, действия всех служб по проведению аварийно-спасательных работ, маршрутов эвакуации населения при паводке и проверяют состояние эвакопунктов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Для превентивных и ликвидационных работ в регионе подготовлено свыше 8 тысяч человек и более 2 400 единиц техники.

«Выполняются мероприятия по очистке и подготовке арыков, каналов, водопропускных сооружений мостов автомобильных и железнодорожных дорог к пропуску ледохода и паводковых вод, укреплению защитных дамб, плотин и насыпных сооружений. Идут работы по вывозу снега из населённых пунктов, очистке от снега и наледи зданий и сооружений, а также придомовых участков», — сообщили в ДЧС.

Всего по области запланировано 174 практических мероприятия. Это укрепление защитных валов, вывоз снега, очистка каналов, арыков, водопропускных сооружений, нарезка траншей и др.

На особый контроль взяты 158 населённых пунктов, находящихся в зоне возможного подтопления, и все гидросооружения.