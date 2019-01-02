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Кокшетауцев поздравляет с Новым годом Дед Мороз-альпинист

2 Января 2019 18:03 198
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Кокшетауцев поздравляет с Новым годом Дед Мороз-альпинист

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Необычный Дед Мороз - альпинист, спускающийся с крыш многоэтажек, поздравляет кокшетауцев с Новым годом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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21-летний житель Кокшетау Артем Валерин работает в сфере промышленного альпинизма вот уже 3 года. До этого парень занимался туризмом, проходил соответствующие курсы повышения квалификации по специальности в Алматы. А теперь, несмотря на свой юный возраст, он примерил на себя роль Деда Мороза.

«Купил себе костюм Деда Мороза, снаряжение у меня есть, и решил поздравить сначала родных и близких, чтобы набраться опыта, попробовать себя в общении с детишками, узнать, как они относятся к этому. А после меня стали «заказывать» уже незнакомые люди», - рассказал Казинформу Артем.

Альпинист сам не ожидал такой бурной реакции детей, видящих спускающегося к ним с крыши Деда Мороза.

«Это просто бешеный восторг - причем и у детей, и у родителей.  Такие эмоции, что ты сам заряжаешься позитивом! Дети даже не замечают, что я на веревке, им кажется, что я левитирую. Детям мы с родителями, конечно, строго говорим, что так может сделать только Дед Мороз и что к окну нельзя подходить близко», - добавил Артем.
Кокшетауцев поздравляет с Новым годом Дед Мороз-альпинист 

Как признается парень, изначально он боялся, что детишки могут его испугаться, но получилось совсем не так. Кстати, порой за появлением такого необычного Деда Мороза внизу следит целая толпа прохожих и жителей дома. А позже в сети появляются ролики, запечатлевшие его спуск.

«Конечно, все оборудование у меня профессиональное, снаряжение проверенное. Во-первых, от этого зависит моя жизнь, во-вторых - это жизни других людей, которые живут в этом доме. Я проверяю все «от и до». Внизу обязательно стоит человек, который  смотрит, чтобы никто не ходил подо мной, чтобы не падали какие-нибудь камушки и прочее. Но ведь это моя работа - и я просто делаю все по инструкции», - пояснил Артем.

Заказы бывают самые необычные. Особенно запомнился вызов 31-го декабря в 21:00. Тогда в подарок ребенку родители выбрали шотландского котенка.

«Котенка я также спускал в мешке с крыши. Конечно, я разместил его удобно, чтобы он не замерз. Мне дали даже письмо этого ребенка, в котором он просил котенка.  Когда я вытащил пушистика из мешка, ребенок был в шоке», - смеется Артем.

Впрочем, парень всегда мечтал поздравлять людей оригинально. 

«У меня давно была идея сделать агентство оригинальных поздравлений для детей. Ведь я могу быть не только Дедом Морозом, но, к примеру, человеком-пауком. Представьте только: маленький ребенок видит, как человек-паук спускается к нему с крыши, чтобы поиграть, поздравить», - поделился он.

Но больше всего увлечением Артема гордится его мама. Ведь он продлевает у детишек веру в Деда Мороза  и настоящее новогоднее чудо!

 

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Ключевые слова: Видео, Акмолинская область, Дата,
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Автор:

Оксана Матасова

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