Кокшетауцев поздравляет с Новым годом Дед Мороз-альпинист

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Необычный Дед Мороз - альпинист, спускающийся с крыш многоэтажек, поздравляет кокшетауцев с Новым годом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

21-летний житель Кокшетау Артем Валерин работает в сфере промышленного альпинизма вот уже 3 года. До этого парень занимался туризмом, проходил соответствующие курсы повышения квалификации по специальности в Алматы. А теперь, несмотря на свой юный возраст, он примерил на себя роль Деда Мороза.

«Купил себе костюм Деда Мороза, снаряжение у меня есть, и решил поздравить сначала родных и близких, чтобы набраться опыта, попробовать себя в общении с детишками, узнать, как они относятся к этому. А после меня стали «заказывать» уже незнакомые люди», - рассказал Казинформу Артем.



Альпинист сам не ожидал такой бурной реакции детей, видящих спускающегося к ним с крыши Деда Мороза.

«Это просто бешеный восторг - причем и у детей, и у родителей. Такие эмоции, что ты сам заряжаешься позитивом! Дети даже не замечают, что я на веревке, им кажется, что я левитирую. Детям мы с родителями, конечно, строго говорим, что так может сделать только Дед Мороз и что к окну нельзя подходить близко», - добавил Артем.



Как признается парень, изначально он боялся, что детишки могут его испугаться, но получилось совсем не так. Кстати, порой за появлением такого необычного Деда Мороза внизу следит целая толпа прохожих и жителей дома. А позже в сети появляются ролики, запечатлевшие его спуск.

«Конечно, все оборудование у меня профессиональное, снаряжение проверенное. Во-первых, от этого зависит моя жизнь, во-вторых - это жизни других людей, которые живут в этом доме. Я проверяю все «от и до». Внизу обязательно стоит человек, который смотрит, чтобы никто не ходил подо мной, чтобы не падали какие-нибудь камушки и прочее. Но ведь это моя работа - и я просто делаю все по инструкции», - пояснил Артем.

Заказы бывают самые необычные. Особенно запомнился вызов 31-го декабря в 21:00. Тогда в подарок ребенку родители выбрали шотландского котенка.

«Котенка я также спускал в мешке с крыши. Конечно, я разместил его удобно, чтобы он не замерз. Мне дали даже письмо этого ребенка, в котором он просил котенка. Когда я вытащил пушистика из мешка, ребенок был в шоке», - смеется Артем.

Впрочем, парень всегда мечтал поздравлять людей оригинально.

«У меня давно была идея сделать агентство оригинальных поздравлений для детей. Ведь я могу быть не только Дедом Морозом, но, к примеру, человеком-пауком. Представьте только: маленький ребенок видит, как человек-паук спускается к нему с крыши, чтобы поиграть, поздравить», - поделился он.

Но больше всего увлечением Артема гордится его мама. Ведь он продлевает у детишек веру в Деда Мороза и настоящее новогоднее чудо!