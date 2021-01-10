Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Акмолинская область

    Кокшетауцы активны на выборах – Жабал Ергалиев

    10 Января 2021, 14:53

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Заслуженный деятель Казахстана, журналист, депутат Сената Парламента Казахстана V и VI созывов, директор ТОО «Ақмола Тіршілік» Жабал Ергалиев посетил избирательный участок с самого утра, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По мнению Ж. Ергалиева, предваряющие выборы праймериз дали возможность узнать кандидатов и их программу.

    «Заранее ознакомился с программой кандидатов в депутаты маслихатов разных уровней, это дало возможность узнать, кто на что способен», - отметил собеседник. - Я сам голосовал за то, чтобы в нашей республике была стабильность. Это главное сейчас. В такое трудное время пандемии во всем мире складывается сложная экономическая ситуация, и, конечно, нам нужна стабильность. Мы должны развиваться эволюционным путем», - отметил собеседник.

    Ж. Ергалиев подчеркнул важность того, чтобы выборы прошли спокойно, с большой активностью населения.

    «Я замечаю, что в Кокшетау население очень активное, все принимают участие в политической жизни страны, осознавая важность этого», – резюмировал Ж. Ергалиев.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область Выборы-2021
    Новости по теме
    Новости по теме
    Нужно пересмотреть возраст выхода лесников на пенсию – эксперт
    Популярное
    1 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
    2 Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
    3 Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
    4 Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
    5 «Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане