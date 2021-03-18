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    Кокпар с участием 400 человек остановили шымкентские полицейские

    18 Марта 2021, 12:33

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Шымкентские полицейские остановили кокпар с участием 400 человек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

    Сотрудники Управления полиции Аль-Фарабийского района Департамента полиции города ШымкентА установили, что на жайляу в поселке Актас жители, несмотря на карантинные ограничения, организовали кокпар.
    Полицейские остановили игру.
    Собранные по факту материалы направлены в соответствующее управление для принятия мер по статье 425 КоАП РК «Нарушение требований законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов» в отношении местного жителя.
    Поводом для организации кокпара стало открытие овощного рынка. В результате проведенных разъяснительных работ собравшиеся разошлись.


    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Здравоохранение МВД РК Шымкент Коронавирус в РК
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