Кокпар с участием 400 человек остановили шымкентские полицейские

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Шымкентские полицейские остановили кокпар с участием 400 человек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

Сотрудники Управления полиции Аль-Фарабийского района Департамента полиции города ШымкентА установили, что на жайляу в поселке Актас жители, несмотря на карантинные ограничения, организовали кокпар.

Полицейские остановили игру.

Собранные по факту материалы направлены в соответствующее управление для принятия мер по статье 425 КоАП РК «Нарушение требований законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов» в отношении местного жителя.

Поводом для организации кокпара стало открытие овощного рынка. В результате проведенных разъяснительных работ собравшиеся разошлись.





