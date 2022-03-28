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    Кокпар на трассе в Алматинской области: организатора наказали

    28 Марта 2022, 19:56

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области полиция привлекла к ответственности 34-летнего сельчанина, организовавшего кокпар в честь рождения сына. Мужчина не смог проконтролировать действия участников конной игры, которая перенеслась на оживленную трассу и создала препятствие движению автомашин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Факт зарегистрирован 26 марта близ села Райымбек в Карасайском районе. Видео с места событий было снято водителями автотранспортных средств и размещено в соцсетях.

    «Препятствие движению машин произошло на автодороге «Алматы-Жандосов». Как выяснилось, всадники участвовали в кокпаре (национальная спортивная игра), организованного 34-летним жителем села Райымбек по случаю рождения ребенка. Местные исполнительные органы были не уведомлены о проведении мероприятия, что в итоге привело к бесконтрольности и выходу его участников за пределы игрового поля. С учетом выявленного правонарушения организатор состязаний привлечен к ответственности по статье 434 КоАП РК (Мелкое хулиганство)», - сообщили в полиции Карасайского района.

    Полиция напоминает об опасности проведения конных игр близ оживленных трасс. Организаторы подобных состязаний обязаны осуществлять строгий контроль за действиями их участников.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область Происшествия Видео МВД РК Регионы Казахстана Кокпар
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