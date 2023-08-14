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    Кокпар на дороге устроили в Алматинской области

    14 Августа 2023, 18:50

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Группа всадников устроила кокпар на автомобильной дороге под Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Polisia.kz.

    14 августа в ходе мониторинга соцсетей обнаружено видео, на котором видно, как на одной из автодорог Алматинской области 10 всадников играют в кокпар, препятствуя движению авто.

    Данный факт был зарегистрирован в УП Талгарского района.

    «Инцидент произошел 12 августа. Возбуждено административное делопроизводство по части 1 статьи 434 КоАП РК. Материалы дела будут переданы в суд, по решению которого виновные лица будут привлечены к ответственности в рамках действующего законодательства», - сообщили в пресс-службе департамента полиции.

    Ранее в Жамбылской области участникам свадебного кортежа выписали шесть штрафов за нарушения ПДД.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Алматинская область Борьба с преступностью Видео МВД РК Регионы Казахстана Дороги
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