Кокпар на 200 человек устроили в Туркестанской области
ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Кокпар на 200 человек устроили на пастбище в Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
Полицейские города Кентау совместно с мобильной группой выявили на одном из пастбищ возле поселка Карнак факт проведения кокпара, в котором участвовали около 200 человек.
Стражи порядка незамедлительно остановили мероприятие и распустили собравшихся на кокпар по домам. Также мобильная группа провела разъяснительную работу с населением о необходимости соблюдения установленных требований карантина. Кроме того, в отношении хозяина тоя и организатора кокпара, допустивших большое скопление людей, составили административный протокол по статье 425 КоАП РК «Нарушение требований законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов».
Собранные материалы направили в соответствующий орган для принятия законного решения.
Полицейские ДП Туркестанской области ежедневно в усиленном режиме ведут работу по выявлению нарушителей карантинного режима.
Стражи порядка рекомендуют жителям и гостям Туркестанской области соблюдать требования карантина, носить маски и держать дистанцию, а также регулярно пользоваться антисептиками и избегать посещения мест массового скопления людей.
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