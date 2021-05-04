Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Культура

    Kokmaisa fest – 2021: онлайн-туристов познакомили с обычаями казахского народа

    4 Мая 2021, 19:18

    УЛЫТАУ. КАЗИНФОРМ – В селе Терисаккан Улытауского района Карагандинской области в режиме онлайн состоялся традиционный этнофестиваль Kokmaisa fest – 2021. В этом году он был посвящен 30-летию Независимости Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ».

    «Каждую весну в селе Терисаккан сотрудники заповедника-музея «Улытау» проводят этнофестиваль. Каждая весна для сельчан – большой праздник. Этнофестиваль широко известен не только в Казахстане, но и за его пределами. В этом году в нём в режиме онлайн приняли участие туристы из США, Франции, эмирата Бахрейн, Польши, Украины, России, Средней Азии, а также представители ЮНЕСКО, National Geographic, Discovering Kazakhstan, «Туран-ТВ» и российской телекомпании «Охота и рыбалка», – рассказали в акимате Улытауского района.

    На Kokmaisa fest – 2021 показали такие обычаи, как «бие байлау», «айғыр косу» и «қымызмұрындық». Во дворе каждого дома были накрыты столы с различными национальными блюдами и деликатесами.

    Этнофестиваль – хорошая возможность познакомить иностранцев с историей и традициями казахского народа.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Туризм Культура Рухани жаңғыру 30 лет Независимости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Какие города Казахстана самые популярные у туристов
    «Лох-несское чудовище» живет в горном озере Кок-коль Жамбылской области
    Оперу «Итальянка в Алжире» впервые представят в Казахстане
    Артисты и дирижеры из 12 стран примут участие в фестивале «Опералия» в Астане
    Популярное
    1 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    2 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
    5 Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка