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    Кокаин в Белом доме: расследование закрыто, хозяина порошка не нашли

    14 Июля 2023, 02:09

    ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ - Секретная служба США, отвечающая за безопасность первых лиц государства, закрыла расследование, которое было начато после того, как Белом доме обнаружили кокаин. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

    Спецслужба сообщила, что подозреваемых в этом деле найти не удалось, поскольку следователи не смогли идентифицировать на пакетике с наркотиком ни отпечатков пальцев, ни следов ДНК.

    Напомним, в начале июля охрана Белого дома нашла в вестибюле президентской резиденции маленький пластиковый пакет с неизвестным белым порошком. Он находился в месте, где входящие в здание люди оставляют мобильные телефоны и другие личные вещи. Доступ к камере хранения имеют не только сотрудники администрации, но и обычные люди.

    После того, как пакетик был обнаружен, аппарат президента США срочно эвакуировали. Как заявила Секретная служба, это было сделано, чтобы убедиться, что «это не был химический или радиологический материал, угрожавший безопасности Белого дома».

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    США Мировые новости
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