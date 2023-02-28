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    Кокаин в бананах: наркотики на $330 млн хотели провезти в Бельгию

    28 Февраля 2023, 15:07

    КИТО. КАЗИНФОРМ - Полиция Эквадора обнаружила почти 8,8 тонны кокаина в партии бананов, которая должна была быть экспортирована в Бельгию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

    По стоимости обнаруженная в «сладком грузе» партия кокаина вытянула бы на 330 миллионов долларов США, если бы достигла места назначения.

    Агентство BBC News отмечает, что Эквадор стал одной из основных стран транзита кокаина, произведенного в соседних Перу и Колумбии. В прошлом году в стране было изъято более 200 тонн этого наркотика, большая часть которого — в порту Гуаякиль.

    Поскольку Эквадор является крупнейшим в мире экспортером бананов, контрабандисты часто пытаются спрятать незаконные партии среди фруктов, которые отправляются из Гуаякиля в пункты назначения по всему миру.

    Последний «улов» местной полиции и был найден внутри контейнера, полного ящиками с бананами, предназначенных для Бельгии.

    Бельгия стала страной, где за последние годы в Европейском союзе было изъято самое большое количество кокаина, а порт Антверпена стал основным пунктом ввоза незаконных наркотиков.

    Директор Европейского центра мониторинга наркотиков и наркомании Алексис Госдил заявил в этом месяце, что «растущий поток кокаина теперь угрожает всему Европейскому союзу».

    В Эквадоре резко возросло насилие, связанное с контрабандой наркотиков, поскольку влиятельные мексиканские картели проникли в местные банды, чтобы получить контроль над столь прибыльным бизнесом. Местные тюрьмы переполнены, а драки между соперничающими бандами прямо в тюрьме уже унесли множество жизней.

    Автор:

    Татьяна Кудренок

    Бельгия Мировые новости
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