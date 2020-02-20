Кого выбрали амбассадорами программы «Рухани жаңғыру»

НУР - СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в столице на первом заседании дискуссионной площадки «Азаматтық алаң» были представлены амбассадоры программы «Рухани Жаңғыру». Вице-министр информации и общественного развития Габидолла Оспанкулов вручил амбассадорам свидетельства от лица министра, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Амбассадором в направлении «Сохранение национальной идентичности» стал государственный и общественный деятель, ученый Мырзатай Жолдасбеков. Победитель проекта «100 новых лиц», физик, тренер Ернур Рысмагамбетов стал амбассадором специального проекта «100 новых лиц». Этнограф, эксперт по национальной кухне Айгерим Мусагажинова стала амбассадором в рамках направления «Сохранение национальной идентичности».

«Я сама являюсь руководителем отдела культурного наследия научно-исследовательского института «Халық қазынасы» при национальном музее РК. Уже около 15 лет мы исследуем казахскую национальную кухню. На сегодняшний день у нас существует стереотип о том , что казахская кухня ограничивается несколькими видами блюд. Наша задача - подчеркнуть региональные особенности казахской кухни и сделать их нашим брендом, чтобы казахскую кухню узнавали во всем мире. Мы издали книгу «Қазақы ас: дәстүр мен дәм» и выделили технологию заготовки, предложили около 50 рецептов. В этой книге мы высчитали пищевую, биологическую ценность продуктов, прочитали соотношение белков, жиров и углеводов. Каждое блюдо имеет свою особенность, и наша цель- представить ее общественности», - рассказала амбассадор Айгерим Мусагажинова.

Амбассадорами также стали общественный деятель, руководитель «Национального бюро переводов» Рауан Кенжеханулы по направлению «100 новых учебников», предприниматель Иван Сауэр в рамках специального проекта «Туған жер», президент международной Тюркской академии Дархан Кыдырали по направлению «Генезис тюркского мира».

Габидолла Оспанкулов подчеркнул , что внедрение программы «Рухани Жангыру» и утверждение достойных личностей, лидеров общественного мнения даст новый импульс вовлеченности населения в программу и в целом привлечет внимание населения к ценностным направлениям. Отметим, что амбассадор - это посол по особым поручениям. Благодаря его работе аудитория проникает доверием к бренду, а следуя за ним, как за известной личностью, копирует его поведение.