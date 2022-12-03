Кого увидят болельщики в четвертьфинале ЧМ-2022 – перспективы команд

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сегодня ночью определились все участники плей-офф чемпионата мира по футболу в Катаре, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Предлагаем вниманию читателей рассмотреть пары участников и их перспективы на выход в четвертьфинал.

Первую пару составили сборные Нидерландов и США. Голландцы уверенно выиграли группу «А», одержав две победы и сведя один матч вничью. Путь американцев был не таким легким – в последнем туре «звездно-полосатые» были вынуждены биться за выход из группы в очном противостоянии с Ираном, одержав победу в весьма драматичном матче. Фаворитами «на бумаге» считаются подопечные Луи ван Гаала, однако, несомненно, сборная США способна доставить «оранжевым» немалые проблемы. Свою состоятельность «янки» уже доказывали в игре против другого фаворита – сборной Англии, когда сыграли вничью с родоначальниками футбола, а могли и победить. На первый взгляд, американцы являются более скоростной командой и играют с большим желанием против любого соперника. Все же, склоняемся к тому, что у Нидерландов больше шансов, поскольку в их пользу говорят, как исторические достижения на мундиалях, так и большой набор хороших исполнителей. Плюс, нужно учитывать огромных опыт наставника «оранжевых» Луи ван Гаала, у которого за спиной большое количество матчей на самом высоком уровне.

Во второй паре силами померяются команды Англии и Сенегала. Вновь есть фаворит, коим, безусловно являются англичане, и андердог в лице подопечных Алиу Сиссе. Африканская команда буквально вырвала победу в тяжелейшем матче с Эквадором, интрига в котором сохранялась до последней минуты. Англичане же с первого матча возглавили свою группу и так и не отдали никому преимущество до конца группового этапа, уничтожив с крупным счетом Иран и Уэльс. Предполагаем, что очень сложно придется симпатичной команде Сенегала в игре британцами, которые демонстрируют на мундиале просто потрясающий футбол, и пока не имеют откровенно слабых мест. Даже много критикуемая в последнее время оборона родоначальников футбола играет почти без сбоев, а в пользу их атаки сами за себя говорят забитые англичанами на групповом этапе девять мячей.

Третью пару составили сборные Франции и Польши. Кажется, тут все ясно. Вряд ли действующие чемпионы мира испытают сильные проблемы с командой, которая пробилась в плей-офф лишь по дополнительным показателям, и из далеко не самой сильной группы. Но здесь дело даже не в этом, а в очень блеклой игре, которую демонстрируют поляки на протяжении фактически всего мундиаля, даже несмотря на наличие такого игрока, как Левандовски. Исключением стала лишь игра против Саудовской Аравии, но, думаю, она никого не должна вводить в заблуждение. Французы досрочно обеспечили себе место в 1/8 финала, великолепно смотрятся Мбаппе, Рабьо, Гризман, Чуамени, и многие другие. Кроме того, игру подопечных Дидье Дешама от других коллективов отличает большой запас прочности. Так что, с большой долей вероятности можно говорить о том, что мы увидим «трехцветных» в четвертьфинале.

Команды Аргентины и Австралии составили четвертую пару плей-офф. Еще перед стартом кубка аргентинцев причисляли к главным фаворитам всего турнира. Правда, досадное поражение от Саудовской Аравии едва не пошатнуло позиции «альбиселесте» в глазах экспертов и любителей футбола, но затем дружина Скалони собралась и выдала серию из двух уверенных побед подряд, не увидев особой разницы между Мексикой и Польшей. Австралийцы же доказали, что достойны быть в 1/8 финала лишь в последнем туре, победив главного конкурента за вторую путевку – Данию. Можно заранее говорить о том, что аргентинцы, несомненно, будут играть с позиции силы, много владеть мячом и создавать моменты. Но Австралия – команда очень упорная, резкая и не боящаяся авторитетов. Поэтому, в матче с ними Месси и компании легко не будет точно. Все же, наверняка в итоге класс «бело-голубых» возьмет свое и они скорее всего пройдут дальше.

Пятую пару составили сборные Марокко и Испании. Марокканцы очень неожиданно выиграли группу «F» и теперь сыграют в 1/8 финала с дружиной Луиса Энрике. Многие ожидали, что с этого квартета выйдут бельгийцы и хорваты, но борьбу продолжили именно африкацны с балканцами. Сборная Бельгия не смогла выиграть матч с Хорватией, а африканцы взяли верх над канадцами и возглавили группу. В группе «H» сенсаций было еще больше –Испания проиграла Японии в заключительном туре, и вышла со второго места. Это больно ударило по сборной Германии, которая, несмотря на победу над Коста-Рикой, заняла лишь третье место в группе. После стартового разгрома Коста-Рики испанцы казались фаворитами не только группы, но и всего турнира. Однако теперь, состоятельность притязаний «красной фурии» на титул под большим сомнением. Все же, смеем предположить, что из противостояния с Марокко испанцы должны выйти победителями, учитывая поставленную игру и наличие высококлассных исполнителей.

Хорватия получила в соперники по 1/8 финала непредсказуемую сборную Японии. Еще перед началом чемпионата победитель такой пары вряд ли бы вызывал сомнения. Но победы над двумя фаворитами в лице Испании и Германии заставили изменить отношение экспертов к команде из «Страны восходящего солнца». Хорваты на групповом этапе одержали только одну яркую победу – над командой Канады, со счетом 4:1, в двух других матчах «шашечные» забить не сумели, но и не пропустили. Почти во всех играх подопечные Златко Далича играли первым номером, и скорее всего, не изменят своему стилю и в этом матче. Японии же напротив на руку такой расклад – азиаты с удовольствием отдадут инициативу превосходящему в классе сопернику, а сами буду проводить кинжальные контрвыпады. Очень равные шансы в этом противостоянии, поэтому шансы здесь 50 % на 50 %.

Седьмую пару составили команды Португалии и Швейцарии, вырвавшей путевку в плей-офф в очном противостоянии с сербами. Португальцев не зря причисляют к главным фаворитам турнира – в пользу «европейских бразильцев» говорит, как прекрасный состав, ведомый Бруну Фернандешем, Жоао Фелишем, Бернардо Силвой и нестареющим Криштиану Роналду. КриКро в последнее время достается от журналистов, но одного у него не отнять и сейчас – гиперактивность на поле и неуемное желание побеждать в каждом матче. Швейцария – очень крепкая команда с приличными игроками и умением биться до самого конца. Но как показал матч против бразильцев, в матчах с топ-командами «крестоносцам» все же не хватает мощности состава. Поэтому, все же склоняемся к победе подопечных Фернанду Сантуша.

Ну и самая последняя пара участников 1/8 – сборные Бразилии и Южная Кореи. Возможно, самый тяжелый соперник достался Сону и компании. Невооруженным глазом видно, что «пентакампеоны» пока еще не показали всей своей мощи, складывается ощущение, что берегут силы пока бразильцы для решающих дуэлей. И такой час настанет в матче против корейцев, которые уже совершили большой подвиг, обыграв португальцев и выйдя в плей-офф. Дружина Паулу Бенту на протяжении всего мундиаля показывала отличную игру и заслуженно вышла из группы. Но хватит ли их на еще одну сенсацию, тем более такого калибра – большой вопрос. Пока согласимся с большинством экспертов и отдадим предпочтение мощной сборной Бразилии.



