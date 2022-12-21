Кого признают банкротом в РК – в законодательство вносят поправки

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса одобрили законопроект «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан» и сопутствующий законопроект во втором чтении, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Основным законопроектом предусмотрена возможность применения с целью восстановления платежеспособности гражданина трех видов процедур банкротства - внесудебного банкротства, судебного банкротства и восстановления платежеспособности. Предполагается, что под процедуру внесудебного банкротства будут подпадать лица, которые имеют задолженность до 1600 МРП», - сказала депутат Мажилиса Дания Еспаева на пленарном заседании палаты.

Для этого, по ее словам, необходимо соблюсти несколько условий, в том числе:

- долг перед банками, микрофинансовыми организациями, коллекторскими агентствами не должен превышать сумму 1600 МРП;

- у должника отсутствует на праве собственности имущество, включая имущество, находящееся в общей собственности.

- отсутствует погашение перед кредиторами в течение 12 месяцев на дату подачи заявления.

- гражданину необходимо принять меры по урегулированию задолженности с банком.

«Процедура восстановления платежеспособности предусматривает для должника возможность получить в суде рассрочку на оплату долгов до пяти лет при наличии дохода и имущества. План восстановления разрабатывается совместно с финансовым управляющим и утверждается в суде. Для этого нужно согласие обеих сторон – должника и кредитора», - пояснила депутат.

В ходе рассмотрения законопроекта в целях совершенствования отдельных норм основного законопроекта приняты также поправки предполагающие, в том числе:

- увеличение до 18 месяцев срока, отведенного на процедуру урегулирования и взыскания;

- возможность применения судебной процедуры банкротства гражданами, имеющими имущество, по обязательствам, не превышающим 1600-кратный МРП.

- исключение нормы, предоставляющей право уполномоченному органу устанавливать запрет должнику на выезд за пределы Республики Казахстан в период проведения процедуры внесудебного банкротства, а также нормы о проведении курсов повышения финансовой грамотности после завершения процедуры банкротства;

Отраслевые законодательные акты Республики Казахстан приведены в соответствие с нормами основного проекта Закона.

Устанавливается ответственность за преднамеренное обращение гражданина с заявлением о применении банкротства для целей ухода от исполнения своих обязательств перед кредиторами, а также за предоставление ложной информации или ее сокрытие в рамках банкротства.

Также в рамках сопутствующего законопроекта приняты поправки, направленные на ужесточение регулирования коллекторской деятельности.



