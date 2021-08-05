Кого поражает дельта-штамм в первую очередь

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Дельта-вариант коронавируса распространяется преимущественно среди молодых людей, которые не успели пройти вакцинацию. 37% зараженных - это граждане в возрасте от 20 до 40 лет. Об этом сообщила главный врач поликлиники №8 Алматы Фарида Агибаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас выяснилось, что дети коронавирус переносят легко, но потом через 6-12 месяцев у многих проявляется постковидный синдром. Вот он как раз протекает тяжело и может ударить по любому органу. Родителям нужно быть бдительными. Ещё стоит учитывать, что нередко у детей при заболевании мы не находим в крови иммуноглобулин М (он указывает на ковид). При этом через какое-то время в организме появляются защитные тела (иммуноглобулин G), которые говорят о перенесенном коронавирусе. Это загадка», - отметила Ф. Агибаева.

Чаще болеют дети в возрасте до года и с хроническими патологиями. Ранее в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматы сообщали о том, что за последние две недели анализ возрастного состава показал, что удельный вес пораженности КВИ среди подростков вырос на 0,7% и граждан 40-59 лет - на 0,8%.

В основном заражение коронавирусом преобладает среди молодых людей от 20 до 40 лет - в 37%, граждан 40-59 лет - 25%, лиц старшего 60 лет – 19% и детей до 14 лет – 13%.

«Чаще всего коронавирус передается внутри семьи, дети могут заразиться от родителей. Поэтому сегодня нужно стараться ограничивать посещение детьми общественных мест, не брать их с собой в магазины и пореже ездить с ними в транспорте. А также родителям сейчас важно привиться от коронавируса, это увеличит шансы детей не заразиться», - призвала Ф. Агибаева.

Главврач добавила, что крайне важно соблюдать масочный режим. К примеру, одноразовые медицинские маски из нетканого материала способны задерживать 95% аэрозолей крупнее 3 мкм.

«Всего 5% частиц меньшего диаметра могут проникать через защитное средство и попадать в дыхательные органы. Многоразовая маска из 4 слоев ткани или плотного искусственного полотна по эффективности практически не уступает одноразовым средствам. Носить СИЗ для лица прежде всего должен больной, чтобы выделяемая физиологическая жидкость изо рта и носа задерживалась на маске», - отметила Ф. Агибаева.

Здоровый человек также должен носить маску, так как существует вероятность заразиться от больного или переносчика вируса. Одноразовую маску можно носить 2-3 часа. Многоразовую маску можно использовать большое количество раз. После применения ее нужно постирать в горячей воде с порошком и обеззараживающим средством, высушить и прогладить утюгом без пара.