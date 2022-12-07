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    Кого не допустят к общественному контролю, разъяснили в Мининформации

    7 Декабря 2022, 10:46

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Определены условия участия в осуществлении общественного контроля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Законопроектом определены условия участия в осуществлении общественного контроля. К реализации общественного контроля не допускаются лица, не достигшие восемнадцатилетнего возраста, имеющие судимости, состоящие на наркологическом или психиатрическом учете, некоммерческие организации, деятельность которых связана с иностранным участием, деятельность которых приостановлена или запрещена в соответствии с действующим законодательством», - сказал министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали при обсуждении законопроекта «Об общественном контроле».

    По его словам, утверждены нормы рассмотрения результатов общественного контроля.

    «Таким образом, объекты общественного контроля должны рассмотреть итоговый документ по результатам общественного контроля в 10-дневный срок и направить полноценный ответ. При этом, объекты общественного контроля обязаны принимать меры для всестороннего, полного и объективного рассмотрения обстоятельств», - заключил глава ведомства.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Общество МИОР
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