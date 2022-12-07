НОВОСТИ ПО ТЕМЕ ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ
Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Кого не допустят к общественному контролю, разъяснили в Мининформации

7 Декабря 2022, 10:46
Кого не допустят к общественному контролю, разъяснили в Мининформации

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Определены условия участия в осуществлении общественного контроля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Законопроектом определены условия участия в осуществлении общественного контроля. К реализации общественного контроля не допускаются лица, не достигшие восемнадцатилетнего возраста, имеющие судимости, состоящие на наркологическом или психиатрическом учете, некоммерческие организации, деятельность которых связана с иностранным участием, деятельность которых приостановлена или запрещена в соответствии с действующим законодательством», - сказал министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали при обсуждении законопроекта «Об общественном контроле».

По его словам, утверждены нормы рассмотрения результатов общественного контроля.

«Таким образом, объекты общественного контроля должны рассмотреть итоговый документ по результатам общественного контроля в 10-дневный срок и направить полноценный ответ. При этом, объекты общественного контроля обязаны принимать меры для всестороннего, полного и объективного рассмотрения обстоятельств», - заключил глава ведомства.


Теги:
Новости по теме
Новая программа с Бейбитом Алибековым стартовала на телеканале Jibek Joly
Срок выплаты пособия по уходу за ребенком продлят в Казахстане
Ограничить вещание российских телеканалов может только решение суда – МИОР
Читайте также
Junior Eurovision-2022: как проголосовать за Казахстан?
Новая программа с Бейбитом Алибековым стартовала на телеканале Jibek Joly
Борьба с бытовым насилием: столичная полиция намерена проводить работу с агрессорами в спортзалах
Почти 4 тысячи семейных дебоширов привлекли к ответственности  в Астане
Срок выплаты пособия по уходу за ребенком продлят в Казахстане
Предприниматели оказывают помощь оставшимся без тепла и продуктов экибастузцам
Вопрос профилактики детской беспризорности сохраняет высокую актуальность - Аида Балаева
В роли кулинаров - повара УДП РК провели мастер-класс для детей
Новости партнеров
Популярное
1 Избран новый председатель Верховного суда РК
2 Акимом Карагандинской области назначен Ермаганбет Булекпаев
3 Женис Касымбек назначен акимом Астаны
4 Расширенное заседание Правительства под председательством Президента РК пройдет 12 декабря
5 Отмену рейсов поезда «Тальго» прокомментировали в Мининдустрии

Лента новостей