Кого коснулись кадровые перестановки в 2022 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Ушедший год оказался богатым на кадровые ротации для казахстанских чиновников. Корреспондент МИА «Казинформ» напомнит об основных из них.

В начале 2022 года весь Казахстан пережил встряску в виде «январских дней», что не могло не обернуться кадровыми перестановками на самом высоком уровне. Неудивительно, что главными действующими лицами в них оказались руководители силовых и правоохранительных ведомств.

Беспорядки в январе и беспомощность силовых структур незамедлительно вызвали реакцию со стороны руководства страны, основные перестановки после них произошли в январе-феврале. В результате были задержаны сначала экс-глава Комитета национальной безопасности Карим Масимов, а затем теперь уже бывший министр обороны страны Мурат Бектанов. Первому вменялась государственная измена, а второму – «бездействие по службе».

Поэтому, КНБ возглавил Ермек Сагимбаев, до этого руководивший Службой государственной охраны. А министром обороны РК был назначен Руслан Жаксылыков.

5 января 2022 года Указом главы государства Крымбек Кушербаев был освобожден от должности Государственного секретаря Республики Казахстан. Вместо него назначен Ерлан Карин. На должность первого заместителя председателя КНБ РК назначен Мурат Нуртлеу, ранее занимавший пост заместителя руководителя Администрации президента РК.

6 января Берик Кунанбаев был назначен заместителем председателя КНБ РК – директором Службы специального назначения «А». От этой должности распоряжением Главы государства освобожден Ануар Садыкулов. В этот же день Сакен Исабеков освобожден от должности заместителя начальника Службы государственной охраны РК – начальника Службы охраны Президента Республики Казахстан и назначен начальником Службы государственной охраны, а Чингис Аринов стал заместителем начальника Службы государственной охраны РК – начальника Службы охраны Президента.

8 января Азамат Абдымомунов освобожден от должности заместителя секретаря Совета безопасности РК, Габит Садырбеков стал первым заместителем председателя Агентства РК по финансовому мониторингу.

9 января на должности заместителей КНБ РК были назначены Бакытбек Косжанов и Аскар Амерханов, сменив на посту Марата Осипова и Даулета Ергожина.

11 января Указом Президента Алихан Смаилов назначен Премьер-министром Республики Казахстан. Анар Жаилганова была освобождена от должности председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы. В этот день был сформирован новый состав правительства Казахстана: Роман Скляр - первый заместитель Премьер-министра РК; Ералы Тугжанов – заместитель Премьер-министра РК; Мухтар Тлеуберди – заместитель Премьер-министра – министр иностранных дел РК; Бахыт Султанов – заместитель Премьер-министра – министр торговли и интеграции Республики Казахстан; Галымжан Койшыбаев – руководитель Канцелярии Премьер-министра РК; Руслан Жаксылыков – министр обороны РК; Ерлан Тургумбаев – министр внутренних дел РК; Аскар Умаров – министр информации и общественного развития РК; Ербол Карашукеев – министр сельского хозяйства РК; Канат Мусин – министр юстиции РК; Асхат Аймагамбетов – министр образования и науки РК; Ажар Гиният – министр здравоохранения РК; Серик Шапкенов – министр труда и социальной защиты населения РК; Каирбек Ускенбаев – министр индустрии и инфраструктурного развития РК; Ерулан Жамаубаев – министр финансов РК; Даурен Абаев – министр культуры и спорта РК (освобожден от должности первого заместителя руководителя АП); Юрий Ильин – министр по чрезвычайным ситуациям РК; Алибек Куантыров – министр национальной экономики РК; Багдат Мусин – министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК; Сериккали Брекешев – министр экологии, геологии и природных ресурсов РК; Болат Акчулаков – министр энергетики РК.

Аида Балаева назначена заместителем руководителя Администрации Президента РК. Ержан Казыхан стал заместителем руководителя Администрации Президента РК – специальным представителем Президента по международному сотрудничеству. Дархан Жазыкбаев стал председателем Агентства РК по делам государственной службы.

Ерлан Баттаков освобожден от должности Управляющего Делами Президента РК. Вместо него назначен Айбек Дадебаев.

13 января Тимур Сулейменов назначен первым заместителем руководителя Администрации Президента с освобождением от должности заместителя руководителя Администрации Президента РК.

14 января Марат Бекетаев назначен советником Премьер-министра РК. Ранее с 2016 года он был министром юстиции.

17 января распоряжением главы государства Самат Абиш освобожден от должности первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности РК, которую занимал с 2015 года. Серик Сулейменов освобожден от должности специального представителя президента РК на комплексе «Байконур».

25 января Нурлан Абдиров, занимавший должность заместителя председателя Сената Парламента, назначен председателем Центральной избирательной комиссии РК. Ранее эту должность занимал Берик Имашев, который в этот же день был освобожден указом Главы государства.

Талгат Жакан назначен заместителем Управляющего Делами Президента РК.

31 января Бакытжан Сагинтаев освобожден от должности акима Алматы.

Экс-председатель Национального банка Казахстана Ерболат Досаев назначен акимом Алматы.

1 февраля Центральная избирательная комиссия внесла в Мажилис представление о досрочном прекращении полномочий председателя нижней палаты Парламента РК Нурлана Нигматулина в связи с подачей им заявления.

В этот же день Указом Главы государства Ерлан Кошанов освобожден от должности руководителя Администрации Президента РК в связи с переходом на другую работу – депутаты Мажилиса избрали Кошанова новым председателем нижней палаты Парламента РК. Позже он возглавил парламентскую фракцию партии Nur Otan в Мажилисе.

Указом президента Мурат Нуртлеу назначен главой Администрации Президента РК.

3 февраля Указом Президента Галымжан Пирматов назначен председателем Национального банка. На этом посту он заменил Ерболата Досаева, которого назначили акимом Алматы. Распоряжением Главы государства Болат Журабаев назначен командующим Силами специальных операций Вооруженных сил РК. Командование Сил специальных операций ВС РК было создано указом Главы государства от 19 января 2022 года (после январских событий) в целях совершенствования системы обеспечения нацбезопасности Казахстана.

25 февраля распоряжением Главы государства Болат Тлепов назначен заведующим отделом внутренней политики Администрации Президента РК. Сюда он пришел с должности вице-министра информации и общественного развития.

Асет Исекешев освобожден от должности помощника Президента – секретаря Совета безопасности РК и назначен помощником президента Казахстана. Секретарем Совбеза он был с января 2020 года. Указом Президента Гизат Нурдаулетов освобожден от должности генерального прокурора Казахстана и назначен помощником Президента – секретарем Совета безопасности РК.

Марат Ахметжанов, занимавший должность председателя Агентства по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы), назначен министром внутренних дел республики, а экс-министр Ерлан Тургумбаев Указом Главы государства назначен советником Президента Казахстана.

Указом президента Олжас Бектенов назначен председателем Агентства РК по противодействию коррупции (Антикор), где он работал первым заместителем председателя.

2 марта Указом президента РК Берик Асылов назначен генеральным прокурором.

29 марта Указом президента Ерулан Жамаубаев назначен заместителем Премьер-министра – министром финансов Республики Казахстан.

7 апреля Указом президента Серик Шапкенов освобожден от должности министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан и назначен акимом Атырауской области.

11 апреля Тамара Дуйсенова назначена министром труда и социальной защиты населения. До этого она была помощником Президента РК – заведующей отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации Президента.

11 июня Указом Президента Саясат Нурбек назначен министром науки и высшего образования Республики Казахстан. Ранее он был депутатом Мажилиса Парламента РК.

В этот же день были назначены акимы новых областей -

акимом области Абай стал Нурлан Уранхаев, Жетісу – Бейбит Исабаев, Улытау – Берик Абдыгалиулы. Все трое были переназначены в начале декабря.

8 июля по согласованию с Главой государства Дастан Секенов назначен главным военным прокурором Казахстана.

15 августа Указом Главы государства Бахыт Султанов освобожден от должности заместителя Премьер-министра – министра торговли и интеграции РК.

16 августа Указом Главы государства председателем Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан назначен Марат Омаров.

2 сентября Указом Президента Серик Жумангарин назначен заместителем Премьер-министра – министром торговли и интеграции. В этот же день Указом Президента Дархан Кыдырали назначен министром информации и общественного развития РК.

26 сентября распоряжением Главы государства Руслан Кунуров назначен командующим Военно-воздушными силами Сил воздушной обороны ВС РК.

В связи с аварией на ТЭЦ в Экибастузе был снят с должности акима Павлодарской области Абылкаир Скаков. На эту должность назначен Асаин Байханов.

8 декабря Жакип Асанов освобожден от должности председателя Верховного суда РК – в Сенате Парламента избрали нового председателя Верховного суда РК – Асламбека Мергалиева.

В этот же день Алтай Кульгинов покинул пост акима Астаны и на следующий день был назначен заместителем Премьер-Министра РК. Новым акимом столицы стал Женис Касымбек, до этого возглавлявший Карагандинскую область.

29 декабря Эльвира Азимова назначена Председателем Конституционного суда РК, а пост Уполномоченного по правам человека в РК занял Артур Ластаев.

В этот же день Президент РК назначил Даурена Косанова главнокомандующим Силами воздушной обороны ВС РК, а командующим войсками противовоздушной обороны СВО ВС РК – Нуртаса Кабакова.

Акимом Павлодара назначен Ержан Иманзаипов.

30 декабря Канат Мусин был освобожден от должности министра юстиции и назначен судьей Конституционного суда РК.



