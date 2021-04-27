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    Кого коснется налоговая декларация в ближайшие пять лет

    27 Апреля 2021, 10:20

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев рассказал о проведении налоговой декларации на ближайшие годы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С 1 января текущего года декларацию начали представлять государственные служащие и лица, приравненные к ним, и их супруги. С 1 января 2023 года будут декларироваться работники госучреждений и квазигоссектора и их супруги. С 1 января 2024 года вводится декларирование для руководителей и учредителей (участников) юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей и их супругов», - сказал Ерулан Жамаубаев на заседании Правительства.

    С 1 января 2025 года - оставшиеся категории граждан. «Своевременно были приняты меры по расширению инфраструктуры Госкорпорации «Правительство для граждан». Так, налоговую декларацию можно представить на бумажном носителе в ЦОНы, в органы госдоходов либо через почтовые отделения. Фронт-офисы Госкорпорации оборудованы сектором самообслуживания «Connection Point». Для удобства населения реализованы электронные сервисы по сдаче деклараций через: Кабинет налогоплательщика, веб-портал «Электронного правительства» и мобильное приложение «Е-Salyq Azamat», - отметил министр. «Граждане могут подать онлайн-заявку на получение ЭЦП, а вход в «Кабинет налогоплательщика» возможен без ЭЦП через смс-код. Принятые меры позволяют своевременно организовать прием налоговых деклараций физических лиц в период всеобщего декларирования», - заключил глава Минфина.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Экономика Минфин РК Общество
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