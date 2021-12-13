Кого Касым-Жомарт Токаев наградил орденом «Парасат»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Касым-Жомарт Токаев наградил ряд казахстанцев орденами «Парасат», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мухамеджан Тазабеков награжден орденом «Парасат». Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Казахстан в Республике Афганистан Алимхан Есенгельдиев удостоен Ордена «Парасат». Орденом «Парасат» награжден и известный дипломат Кайрат Сарыбай», - сказал Касым-Жомарт Токаев во время церемонии вручения государственных наград и премий, прошедшей в Акорде.

Вместе с тем, орденом «Парасат» награждена и художественный руководитель Западно-Казахстанского областного казахского драматического театра Имени Х. Бокеевой Нургуль Жубатова.

«Высокими орденами награждена группа известных предпринимателей казахстанских и иностранных, в том числе вносящих значительный вклад в укреплении нашей государственности», - добавил Президент страны.

Напомним, в ходе церемонии вручения Глава государства Касым-Жомарт Токаев вручил высшую награду страны «Қазақстанның Еңбек Ері».



