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Кого Касым-Жомарт Токаев наградил орденом «Парасат»

13 Декабря 2021 13:21
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Кого Касым-Жомарт Токаев наградил орденом «Парасат»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Касым-Жомарт Токаев наградил ряд казахстанцев орденами «Парасат», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Мухамеджан Тазабеков награжден орденом «Парасат». Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Казахстан в Республике Афганистан Алимхан Есенгельдиев удостоен Ордена «Парасат». Орденом «Парасат» награжден и известный дипломат Кайрат Сарыбай», - сказал Касым-Жомарт Токаев во время церемонии вручения государственных наград и премий, прошедшей в Акорде.

Вместе с тем, орденом «Парасат» награждена и художественный руководитель Западно-Казахстанского областного казахского драматического театра Имени Х. Бокеевой Нургуль Жубатова.

«Высокими орденами награждена группа известных предпринимателей казахстанских и иностранных, в том числе вносящих значительный вклад в укреплении нашей государственности», - добавил Президент страны.

Напомним, в ходе церемонии вручения Глава государства Касым-Жомарт Токаев вручил высшую награду страны «Қазақстанның Еңбек Ері».



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#Президент Казахстана   #Общество   #30 лет Независимости  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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