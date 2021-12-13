Кого Касым-Жомарт Токаев наградил орденом «Парасат»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Касым-Жомарт Токаев наградил ряд казахстанцев орденами «Парасат», передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Мухамеджан Тазабеков награжден орденом «Парасат». Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Казахстан в Республике Афганистан Алимхан Есенгельдиев удостоен Ордена «Парасат». Орденом «Парасат» награжден и известный дипломат Кайрат Сарыбай», - сказал Касым-Жомарт Токаев во время церемонии вручения государственных наград и премий, прошедшей в Акорде.
Вместе с тем, орденом «Парасат» награждена и художественный руководитель Западно-Казахстанского областного казахского драматического театра Имени Х. Бокеевой Нургуль Жубатова.
«Высокими орденами награждена группа известных предпринимателей казахстанских и иностранных, в том числе вносящих значительный вклад в укреплении нашей государственности», - добавил Президент страны.
Напомним, в ходе церемонии вручения Глава государства Касым-Жомарт Токаев вручил высшую награду страны «Қазақстанның Еңбек Ері».
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