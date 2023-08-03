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    Когда жильцы горевшей в Алматы многоэтажки смогут вернуться в свои квартиры

    3 Августа 2023, 13:28

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Жители ЖК «Аккент» в Алматы, пострадавшие во время пожара 1 августа, получат необходимую помощь для устранения последствий возгорания, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В акимате города сообщили, что по поручению акима Ерболата Досаева проведены переговоры с застройщиком жилого комплекса - ТОО «Ayt Housing Complex», по итогам которых приняты решения:

    - восстановить электроснабжение квартир в ЖК «Аккент» до 2 сентября;

    - провести ремонт подъездных площадок за счет средств застройщика;

    - компенсировать расходы на замену дверей и окон, ремонт балконов, задействованных в ходе спасательной операции, за счет средств застройщика;

    - провести чистовые работы в квартирах (левкас/покраска стен, потолков (постремонтные работы будут проведены жителями самостоятельно);

    - завершить все работы и разрешить въезд в квартиры жильцам в срок не позднее 20 сентября;

    - на период восстановительных работ жителям возместить расходы по временному проживанию или предоставить жилье в рамках мер по линии ЧС;

    - управлению общественного здравоохранения города оказать пострадавшим медицинскую помощь по восстановлению здоровья, в том числе в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и системы обязательного медицинского страхования (специализированное лечение, госпитализация).

    Пожар в 16-этажном жилом комплексе в микрорайоне «Аккент» в Алматы произошел 1 августа около 17:00. Пожарные по прибытии обнаружили горение открытым пламенем электрических кабелей в кабельной шахте с 1-го по 16-этаж на площади 80 квадратных метров. Спасатели эвакуировали из пожара более 300 человек. Некоторые жильцы в ходе пожара выбрасывали детей из окон на маты.

    Всего в возгорании пострадали 49 человек, из них двое взрослых получают стационарное лечение в городской клинической больнице №7. Одна женщина 1992 года рождения скончалась от множественных травм, несовместимых с жизнью.

    Застройщик жилого комплекса пообещал на безвозмездной основе предоставить семье погибшей двухкомнатную квартиру.

    И.о. начальника ДЧС Алматы Ерлан Алибеков перечислил ряд нарушений противопожарной безопасности в доме, где случился пожар.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Общество Пожар
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