Когда жильцы горевшей в Алматы многоэтажки смогут вернуться в свои квартиры

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Жители ЖК «Аккент» в Алматы, пострадавшие во время пожара 1 августа, получат необходимую помощь для устранения последствий возгорания, передает корреспондент МИА «Казинформ».



В акимате города сообщили, что по поручению акима Ерболата Досаева проведены переговоры с застройщиком жилого комплекса - ТОО «Ayt Housing Complex», по итогам которых приняты решения:

- восстановить электроснабжение квартир в ЖК «Аккент» до 2 сентября;

- провести ремонт подъездных площадок за счет средств застройщика;

- компенсировать расходы на замену дверей и окон, ремонт балконов, задействованных в ходе спасательной операции, за счет средств застройщика;

- провести чистовые работы в квартирах (левкас/покраска стен, потолков (постремонтные работы будут проведены жителями самостоятельно);

- завершить все работы и разрешить въезд в квартиры жильцам в срок не позднее 20 сентября;

- на период восстановительных работ жителям возместить расходы по временному проживанию или предоставить жилье в рамках мер по линии ЧС;

- управлению общественного здравоохранения города оказать пострадавшим медицинскую помощь по восстановлению здоровья, в том числе в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и системы обязательного медицинского страхования (специализированное лечение, госпитализация).

Пожар в 16-этажном жилом комплексе в микрорайоне «Аккент» в Алматы произошел 1 августа около 17:00. Пожарные по прибытии обнаружили горение открытым пламенем электрических кабелей в кабельной шахте с 1-го по 16-этаж на площади 80 квадратных метров. Спасатели эвакуировали из пожара более 300 человек. Некоторые жильцы в ходе пожара выбрасывали детей из окон на маты.

Всего в возгорании пострадали 49 человек, из них двое взрослых получают стационарное лечение в городской клинической больнице №7. Одна женщина 1992 года рождения скончалась от множественных травм, несовместимых с жизнью.

Застройщик жилого комплекса пообещал на безвозмездной основе предоставить семье погибшей двухкомнатную квартиру.

И.о. начальника ДЧС Алматы Ерлан Алибеков перечислил ряд нарушений противопожарной безопасности в доме, где случился пожар.