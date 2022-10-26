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    Когда завершится жилищная программа «7-20-25»

    26 Октября 2022, 17:32

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Жилищная программа «7-20-25» завершится только после полного освоения средств. Об этом заявил председатель Национального банка РК Галымжан Пирматов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы дождемся полного освоения средств. Если вы помните, у нас было семь программ, на сегодня пять из них осталось. Мы планомерно будем выходить из них. По программе «7-20-25» мы выйдем только после полного освоения всех средств», - заявил Галымжан Пирматов, отвечая на вопросы журналистов на пресс-конференции.

    На вопрос, когда же ожидается полное освоение средств, он ответил, что это будет зависеть от того, как быстро эти средства будут осваиваться.

    По оставшимся средствам глава финрегулятора не смог назвать точную цифру.

    «Насколько я помню, в принципе, там заявок уже больше, чем осталось средств по этой программе», - добавил Галымжан Пирматов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Нацбанк Казахстана Жилье
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