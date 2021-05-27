Когда завершится третья фаза испытаний казахстанской вакцины от коронавируса QazCovid-in

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как проходит третья заключительная фаза испытаний казахстанской вакцины против коронавируса QazCovid-in (QazVac), рассказала генеральный директор Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности Комитета науки Министерства образования и науки РК Кунсулу Закарья, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Третья фаза продолжается, на сегодняшний день 90% испытаний третьей фазы завершены (это было 17 апреля), после чего у нас согласно временной регистрации разрешено медицинское применение. У нас уже была выпущена первая партия. Буквально позавчера 25 мая институт произвел вторую отгрузку на хабы «СК-Фармация» еще дополнительно 50 тысяч доз», - сказала Кунсулу Закарья в телефонном разговоре корреспонденту агентства.

Она добавила, что третья фаза испытаний идет согласно утвержденному Министерством здравоохранения РК протоколу.

«На сегодняшний день отклонения от данного протокола мы не имеем. Третья фаза завершится 9 июля текущего года. После завершения третьей фазы проводится большая аналитическая обработка данных. Это достаточно скрупулёзный тяжелый процесс, и мы ожидаем, что к концу июля у нас будет окончательный отчет по всем фазам исследований, который будет предоставлен в установленном порядке в Министерство здравоохранения», - пояснила Кунсулу Закарья.



