Когда завершится строительство заводов по производству полипропилена в Атырауской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев рассказал о ходе реализации крупных проектов в сфере нефтегазохимии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Национальной компанией «КазМунайГаз» в Атырауской области ведется реализация двух крупных проектов в сфере нефтегазохимии – строительство интегрированных газохимических комплексов по производству полипропилена и полиэтилена», - сказал Магзум Мирзагалиев на заседании Правительства.

По его словам, реализация указанных проектов находится на разных стадиях строительства и проработки.

«Компанией «КРI», являющейся дочерней структурой «Самрук-Казына», до конца текущего года планируется механическое завершение строительства завода по производству полипропилена мощностью 500 тысяч тонн/год. Ввод в эксплуатацию запланирован на 1-й квартал следующего года», - отметил министр.

«На сегодня общий прогресс реализации проекта составляет 91%. Стоимость проекта оценивается в 1,0 трлн тенге. Продукция данного завода будет экспортироваться на внешние мировые рынки, а также позволит полностью покрыть внутреннюю потребность в полипропилене», - заключил М. Мирзагалиев.

Ранее министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев поделился планами по расширению завода по производству октаноповышающих присадок в Шымкенте.