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    Когда завершится строительство заводов по производству полипропилена в Атырауской области

    28 Сентября 2021, 11:31

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев рассказал о ходе реализации крупных проектов в сфере нефтегазохимии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Национальной компанией «КазМунайГаз» в Атырауской области ведется реализация двух крупных проектов в сфере нефтегазохимии – строительство интегрированных газохимических комплексов по производству полипропилена и полиэтилена», - сказал Магзум Мирзагалиев на заседании Правительства.

    По его словам, реализация указанных проектов находится на разных стадиях строительства и проработки.

    «Компанией «КРI», являющейся дочерней структурой «Самрук-Казына», до конца текущего года планируется механическое завершение строительства завода по производству полипропилена мощностью 500 тысяч тонн/год. Ввод в эксплуатацию запланирован на 1-й квартал следующего года», - отметил министр.

    «На сегодня общий прогресс реализации проекта составляет 91%. Стоимость проекта оценивается в 1,0 трлн тенге. Продукция данного завода будет экспортироваться на внешние мировые рынки, а также позволит полностью покрыть внутреннюю потребность в полипропилене», - заключил М. Мирзагалиев.

    Ранее министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев поделился планами по расширению завода по производству октаноповышающих присадок в Шымкенте.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Атырауская область Промышленность Строительство Регионы Казахстана Минэнерго РК
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