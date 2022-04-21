Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Когда завершится спецоперация России в Украине, сообщили в МИД РФ

    21 Апреля 2022, 07:29

    МОСКВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Российская специальная военная операция завершится, когда угрозы из-за освоения Украины НАТО будут устранены. Об этом заявил в интервью ТАСС директор второго департамента СНГ МИД РФ Алексей Полищук, передает МИА «Казинформ».

    «Специальная военная операция завершится тогда, когда будут выполнены ее задачи. В их числе защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины, а также устранение угроз России, исходивших с украинской территории из-за ее освоения странами НАТО», - отметил дипломат.

    Он добавил, что спецоперация идет в соответствии с намеченным планом. «Все ее цели будут достигнуты», - подчеркнул Полищук.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Россия Украина Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Выкованный более 3000 лет назад меч обнаружили в Германии
    В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
    Лесные пожары, торговые связи с ОАЭ, астанинский процесс по Сирии: что пишут мировые СМИ о Казахстане
    «Эффект Бейонсе»: Певицу обвиняют в росте инфляции в Швеции
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Даниал Ахметов попрощался с жителями ВКО
    3 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    4 Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
    5 В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду