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    Когда завершится автоматизация постановки в очередь для получения земельного участка

    2 Декабря 2020, 10:15

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Через автоматизированную информационную систему Государственного земельного кадастра осуществляется большая часть электронных государственных услуг в сфере земельных отношений. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В части земельных отношений руководством страны дан ряд конкретных поручений для обеспечения доступа населения к земельным ресурсам. Базовым инструментом управления земельными отношениями является автоматизированная информационная система Государственного земельного кадастра, хранящая 6,5 млн. сведений в электронном формате по земельным участкам, в том числе почвенные, геоботанические и сельхозкарты», - сказал Сапархан Омаров на заседании Правительства.

    По его словам, через данную систему оказываются 12 из 15 видов электронных государственных услуг в сфере земельных отношений для населения.

    «Одна из насущных проблем в сфере земельных отношений является вопрос наведения порядка в очередности при получении земельного участка. До конца первого квартала 2021 года планируется завершить автоматизацию постановки на очередь для получения земельного участка», - добавил министр.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Минсельхоз Сельское хозяйство Цифровой Казахстан
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