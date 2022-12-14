Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 469.93 eur/kzt 496.15

    rub/kzt 7.49 cny/kzt 67.39
Прогноз погоды
Астана-12-14℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Когда завершится аудит всех ТЭЦ и электросетей Казахстана

    14 Декабря 2022, 10:25

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В следующем году будет принят закон «О теплоэнергетике», который позволит направить фокус на решение проблем теплоснабжения регионов. Об этом заявил министр энергетики РК Булат Акчулаков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Министр энергетики отметил на заседании Правительства, что в рамках данного закона также будет усилена роль Комитета атомного и энергетического надзора.

    «Закон предполагает переход на новую целевую модель рынка, которая предусматривает централизованную покупку и продажу электрической энергии, а также ввод балансирующего рынка в режиме реального времени. ... В первом квартале 2023 года будет завершен аудит всех ТЭЦ и электрических сетей страны, что позволит выявить проблемы и текущее их техническое состояние», - сказал на заседании Правительства РК Булат Акчулаков.

    Министр заверил, что по поручению Главы государства будут приняты решения по каждому объекту критической инфраструктуры.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Правительство РК Энергетика Минэнерго РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Какие поручения дал министрам и акимам глава Правительства Казахстана
    Проект расширения Шымкентского НПЗ планируют завершить к 2029 году
    До 65% казахстанцев будут обеспечены природным газом к 2029 году
    Три вида процедур банкротства физических лиц будут применять в Казахстане
    Популярное
    1 Офицеров запаса планируют призвать на воинскую службу в Казахстане
    2 Случаи обморожения зафиксированы в Таразе
    3 Касым-Жомарт Токаев принял Президента Татарстана Рустама Минниханова
    4 В Мангистауской области найдены повешенными мужчина и трое детей
    5 Почти 19 млн тенге растратили работники магазина в Усть-Каменогорске
    Новости партнеров