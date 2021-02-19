Когда заработает портал для снятия пенсионных накоплений на лечение

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Портал для снятия пенсионных накоплений на лечение заработает 25 февраля. Об этом на брифинге в СЦК сообщила председатель правления АО «Отбасы банк» Ляззат Ибрагимова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Портал заработает 25 февраля. Три рабочих дня нам нужны на изменение некоторых последних новшеств», - пояснила Ляззат Ибрагимова на брифинге СЦК.

Ранее она сообщила, что некоторые виды заболеваний, которые были включены изначально, на последнем этапе были исключены.

В свою очередь представители Минздрава ознакомили с правилами по использованию единовременных пенсионных выплат на лечение. За счет пенсионных накоплений граждане могут получить такие дорогостоящие услуги, как лечение орфанных заболеваний, стоматологические услуги, оказываемые в медицинских организациях, расположенных на территории Республики Казахстан (протезирование зубов, имплантация), реконструктивные и восстановительные операции (пластические) с целью коррекции послеоперационных рубцов и врожденных пороков, также после проведенной мастэктомии, радионуклидная и радиойодтерапия, радиохирургические лечения (гамма-нож, кибернож), протонная терапия, офтальмологические услуги (кросслинкинг роговичного коллагена, лазерная коррекция зрения). Вместе с тем, данный перечень может меняться с учетом потребности населения.