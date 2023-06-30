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    Когда запустят ТЭЦ-3 в Астане

    30 Июня 2023, 15:37

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Все пять котлов коммунального долгостроя ТЭЦ-3 в Астане запустят в декабре текущего года. Об этом сообщил аким Астаны Женис Касымбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы планируем, что 15 октября запустим одну из газовых тепловых станций, до 15 ноября – вторую. С 15 октября начнем поэтапный запуск пяти котлов на ТЭЦ-3. До декабря запустим все пять котлов. В общем мы дадим 1130 гКал тепла», - сказал Женис Касымбек, отвечая на вопросы журналистов во время пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

    По его словам, на сегодня у города есть дефицит от 300 до 600 гКал в пиковое время, то есть в декабре и в сильные морозы. С завершением работ по запуску тепловых станций в этом году, по мнению акима, будет обеспечен большой профицит на будущий период.

    «Кроме того, на следующий год запланирован запуск второго этапа ТЭЦ-3, плюс третьей газовой тепловой котельной. Мы дадим почти 1600 гКал тепла. Сегодня весь город производит от 2,5 тысяч до 3 тысяч гКал. То есть мы даем еще дополнительно на треть мощности по теплу», - пояснил Женис Касымбек.

    Ранее сообщалось, что общая стоимость проекта составляет 122 млрд тенге. В текущем году на реализацию проекта выделено 29,4 млрд тенге. На 2023 год в республиканском бюджете поддержано 7,2 млрд тенге.

    Автор:

    Анеля Касымова

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